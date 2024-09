Sanzpont, vanguardia en rehabilitación sostenible

El cliente como miembro del equipo

Integran el uso de la tecnología en su día a día, haciendo partícipe al cliente durante el proceso de diseño a través de visualizaciones 3D, en tiempo real o incluso con gafas de realidad virtual. Consideran que un proyecto no es sólo el objetivo final, si no también el hecho de disfrutar del camino en conjunto con sus clientes. Los éxitos no son sólo los resultados, también lo es el disfrutar del día a día mientras se trabaja en ellos.

Su base para todos los proyectos es Revit, que conectan con varias herramientas de visualización como Autodesk Viewer, Form It, BIM 360 Design, Unreal Engine, Enscape, Twinmotion y Sketchfab. En el caso de 3ds Max, lo usan para el modelado y visualización de algunos proyectos, siendo la flexibilidad espacial su principal ventaja. Form It Pro, para modelado conceptual y análisis de radiación solar. Autodesk Insight está orientado al análisis de eficiencia energética. Revit LT para proyectos pequeños que puedan llevarse a cabo de forma individual. AutoCAD LT en el caso de compartir dibujos DWG generados en Revit. Navisworks para visualizaciones sincronizadas de proyectos.