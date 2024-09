BIM 360 Design ist ein cloudbasiertes Produkt für die Arbeitsteilung und gemeinsame Planung in multidisziplinären Teams an verschiedenen Standorten. Mit BIM 360 Design können Sie in der Cloud gemeinsam Revit-Modelle erstellen, die Arbeitsteilung steuern und den Austausch von Leistungen innerhalb des Teams koordinieren.

Weitere Informationen zu BIM 360 Design

Jetzt abonnieren