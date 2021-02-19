Рекомендации по поведению для участников некоторых онлайн-сообществ и программ компании Autodesk

В компании Autodesk мы создаем программное обеспечение для людей, которые создают вещи. Мы также создаем программы, платформы и сообщества, которые наделяют людей возможностями для создания любых объектов. Настоящие "Основные принципы поведения участников мероприятий компании Autodesk" распространяются на всех, кто участвует в программе, платформе или сообществе под брендом компании Autodesk или при спонсорстве компании Autodesk, в которые настоящие "Основные принципы" включены путем отсылки (каждый такой объект - “Среда компании Autodesk").

Мы понимаем: чтение "Основных принципов" может показаться малоинтересным, но призываем Вас уделить время, прочитать и понять его содержание, потому что это важно. Чаще возвращайтесь к "Основным принципам", ведь мир меняется, и "Основные принципы" тоже будет развиваться: мы оставляем за собой право время от времени вносить изменения в Основные принципы.

Каковы настоящие Основные принципы?

Будьте тактичны. Уважайте других - как будто в этот момент за вами наблюдает мама. Не размещайте, не публикуйте и не делитесь материалами, которые отличаются злонамеренностью или непристойностью, устрашают, причиняют беспокойство или запугивают.

Соблюдайте закон. Не нарушайте (не публикуйте и не делитесь материалами, которые нарушают) законы Вашей страны, штата, провинции или города (да, мы имеем в виду все законы, которые применяются к Вам, в том числе законы, регулирующие экспортный контроль, защиту потребителей, недобросовестную конкуренцию, запрет на дискриминацию и интеллектуальную собственность).

Говорите правду. Не публикуйте и не делитесь тем, что Вы заведомо считаете не соответствующим действительности (или подозреваете, что оно является таковым).

Не присваивайте то, что создано не Вами. Так мы заботимся об авторах, художниках, творцах, изобретателях и изготовителях. Не нарушайте авторские права, права на товарные знаки или любые иные права на интеллектуальную собственность других лиц. Указывайте автора, где это требуется; там, где требуется, давайте ссылки на источники информации и материалов, которыми Вы делитесь, цитируйте с точностью, заручитесь всеми необходимыми разрешениями.

Держите информацию под замком. Не разглашайте конфиденциальную информацию, которую Вы не имеете права раскрывать. Храните свои персональные данные (имя, номер телефона, адрес, пароль) в секрете, не просите никого раскрывать персональные данные.

Будьте ответственным. Именно Вы, а не компания Autodesk, несете единоличную ответственность за все свои действия и материалы, которые публикуете или которыми делитесь в любой Среде компании Autodesk. Компания Autodesk не несет ответственности за результаты деятельности других участников в любой Среде компании Autodesk (включая любой контент, который другие участники добавили или которым поделились).

Соблюдайте все правила. Помимо настоящих "Основных принципов" Ваша деятельность в Среде компании Autodesk регулируется применимыми правилами использования и "Заявлением о конфиденциальности компании Autodesk". Вы также можете быть участником других соглашений с компанией Autodesk - эти соглашения по-прежнему действуют.

Что случится, если Вы не будете соблюдать настоящие Основные принципы?

Кратко: Вас могут "изгнать с острова". Что это значит? Это значит, что компания Autodesk оставляет за собой право (но не обязанность) прекратить Ваше участие (и (или) заблокировать Ваш доступ) в соответствующей Среде компании Autodesk, если Вы нарушили дух или букву "Основных принципов". Мы также оставляем за собой право (но не обязаны) удалять из Среды компании Autodesk любые материалы, нарушающие настоящие "Основные принципы" - опять же, по нашему собственному суждению и независимо от того, что нарушено: дух или буква Основных принципов.