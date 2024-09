Nehmen Sie sich nichts, was nicht Ihnen gehört. Uns liegen die Interessen von Autoren, Künstlern, Urhebern, Erfindern und Herstellern sehr am Herzen. Verletzen Sie keine Urheber- oder Markenrechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum, die andere innehaben. Es gilt die Regel: Ehre, wem Ehre gebührt. Das heißt: Geben Sie, wo angemessen, Quellen für die Inhalte und Informationen an, die Sie teilen, zitieren Sie diese Quellen präzise, und holen Sie, wo erforderlich, Genehmigungen ein.