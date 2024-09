Directives de conduite pour les participants de certaines communautés Autodesk et programmes Autodesk.

Chez Autodesk, nous créons des logiciels pour les personnes qui créent à leur tour. Nous créons également des programmes, des plateformes et des communautés pour que chacun ait le pouvoir de créer ce qu'il souhaite. Ces Directives aux participants Autodesk s'appliquent à toute personne participant à un logiciel, une plate-forme ou une communauté de Autodesk ou sponsorisé par Autodesk qui adhère à ces Directives par référence

(« un environnement Autodesk »).

Nous le savons bien: lire les « Directives » peut sembler ennuyeux, mais veuillez prendre une minute pour les lire et les comprendre – elles sont importantes. Et revenez sur cette page souvent, car le monde change et ces Directives évolueront également – nous nous réservons le droit de les modifier de temps en temps.

Quelles sont les Directrices?

Soyez gentil . Soyez respectueux d'autrui - comme si votre mère pouvait vous voir. Ne soyez pas malveillant, obscène, intimidant, harcelant ou intimidant (ou ne contribuez pas ou ne partagez pas de tel contenu).

(y compris tout contenu auquel d'autres personnes ont contribué ou qu'elles ont partagé).

Les règles s'appliquent toujours. Outre ces Directives, votre activité dans les environnements Autodesk est régie par les conditions d'utilisation applicables et par la déclaration de confidentialité d'Autodesk. Vous pouvez également être partie à d'autres accords avec Autodesk - ces accords demeurent applicables.

Que se passe-t-il si vous ne suivez pas ces Directives?

En bref: vous pourriez être éliminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'Autodesk se réserve le droit (mais n'a aucune obligation) de mettre fin à votre participation à (et/ou de bloquer votre accès à) l'environnement Autodesk concerné si vous enfreignez ces Directives - qu'il s'agisse de la lettre ou de l'esprit des Directives. Nous nous réservons également le droit (mais n'avons aucune obligation) de supprimer de tout environnement Autodesk tout contenu ou soumission qui enfreint ces Directives - encore une fois, selon notre propre jugement et selon que l'infraction viole la lettre ou l'esprit des Directives.