在 Autodesk，我們為創作者製作軟體。我們同時還建立了程式、平台和社群，以協助賦予人們自由揮灑創意的能力。這些「Autodesk Participant 準則」適用於每位參與 Autodesk 品牌或 Autodesk 贊助程式、平台或社群（均視為個別的「Autodesk 環境」且依參考納入此處準則）的參與者。

我們知道閱讀「準則」聽起來很無趣，但是請花一分鐘的時間來閱讀並理解它們 – 這些準則非常重要。同時請經常回顧這些準則，因為世界不斷變化，而這些準則也會不停演變，我們保留了不時更改的權利。

準則內容為何？

親切 。尊重他人 – 就像母親在看著您一樣。不要做惡意、淫穢、恐嚇、騷擾或欺凌的事（或提供和分享這類內容）。

守法 。不違反您所在國家/地區、州、省或市的法規（或提供和分享這類違法內容）（是的，我們的意思就是您所適用的 所有 法規 – 這包括出口管制、消費者保護、不公平競爭、反歧視和智慧財產權等法規）。

誠實 。不要張貼或分享您已知（或懷疑）不正確的內容。

不要取走不屬於您的東西 。我們重視作家、藝術家、創作者、發明家和製作者。不要侵犯他人的著作權、商標權或任何其他智慧財產權。在信用到期時給予信用；在適當情況下，參考您分享的資訊和內容來源、正確地引用，並獲得任何必要的許可權。

保密 。不要洩露您無權透露的機密資訊。保護您的個人資訊（如姓名、電話號碼、地址、密碼）的私密性，並且不要求任何人透露個人資訊。

所有權 。您–而不是 Autodesk–全權負責您的所有活動和您在任何 Autodesk 環境中提供或分享的內容。Autodesk 對其他參與任何 Autodesk 環境的活動（包括他們可能提供或分享的任何內容）的結果概不負責。

規則仍然適用。除了這些準則之外，您在 Autodesk 環境中的活動還受到適用的使用條款和 Autodesk 隱私權聲明的約束。您也可能是與 Autodesk 的其他協議的締約方 – 這些協議仍然適用。

如果您不遵守這些準則會發生什麼事？

簡而言之，您可能會被淘汰出局。這意味什麼？這意味如果您違反了這些準則 – 無論是在法律還是在精神層面上，Autodesk 將保留權利（但不承擔任何義務）終止您參與（和/或阻止您存取）相關 Autodesk 環境。我們也保留權利（但沒有義務）可從任何 Autodesk 環境中刪除任何違反這些準則的內容或陳述 – 再次申明，此為依據我們自己的判斷，且無論違反行為是發生在準則的字面或意涵層面上均適用。