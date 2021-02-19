在 Autodesk，我们的设计软件专为用户点亮他们的创意。我们还创建项目、平台和社区，帮助用户放飞创意，实现无限精彩。这些 Autodesk 参与者准则适用于参与 Autodesk 冠名或 Autodesk 赞助，并通过引用包含这些准则的项目、平台和社区（每个都是“Autodesk 环境”）的所有用户。

我们知道阅读“准则”可能听起来枯燥无味，但请务必花一点时间来阅读理解，因为这些信息很重要。您还应该经常查看，因为世界正不断变化，这些准则也会发生变动。我们有权不时做出改动。

准则有哪些内容？

为人友善 。尊重他人，就像您母亲在现场看着您一样。请勿心怀恶意、举止淫秽，威胁、骚扰或欺凌他人（或者提供或共享具有上述性质的内容）。

遵守法纪 。请勿违反所在国家/地区、省/自治区或市的法律（或者提供或共享违反上述法律的内容，并且我们指的是适用于您的 所有 法律，这包括管理出口控制、消费者保护、不公平竞争、反歧视和知识产权的法律）。

实话实说 。请勿发布或共享您知道（或怀疑）不是真实的信息。

切勿将他人之物据为己有 。这条准则关系到作者、艺术家、创造者、发明家和制作者。请勿侵犯他人的版权、商标或任何其他知识产权。须注明资料来源；恰当地注明您共享信息和内容的来源，准确引用，并获取任何必要的许可。

保密 。请勿泄露您无权公开的机密信息。保管好您的个人信息（例如姓名、电话号码、地址、密码），并且不要求其他任何人透露个人信息。

责任自负 。您一个人，而非 Autodesk，对在 Autodesk 环境中的活动以及提供或共享的内容负责。Autodesk 对在任意 Autodesk 环境中参与的其他活动导致的结果（包括在活动中提供或共享的任何内容）不负有任何责任。

其他规则仍适用。除这些准则外，适用的使用条款和 Autodesk 隐私声明也可管理您在 Autodesk 环境中的活动。您可能还是与 Autodesk 签署了其他协议的一方，这些协议仍适用。

如果您不遵守这些准则将会怎样？

简而言之，您可能被淘汰出局。这意味着什么呢？这意味着如果您违反了这些准则（无论是在形式上，还是在实际上），Autodesk 保留（但没有义务）不再让您参与（和/或阻止使用）相关 Autodesk 环境的权利。我们还有权（但无义务）从任何 Autodesk 环境中删除任何违反这些准则的内容或提交。同样，我们将自行判断作出决定，无论违规是在形式还是内容层面。