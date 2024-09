Twinmotion for Revit ermöglicht Echtzeit-Visualisierung in BIM-Arbeitsabläufen. Verwenden Sie Twinmotion for Revit, um hochwertige Bilder, Panoramen, Standard- oder 360°-VR-Videos und interaktive Präsentationen aus Entwurfsdaten zu erstellen. Dank der Direct Link-Funktion und der Möglichkeit, eine Revit-Ansicht in Twinmotion zu öffnen, werden die Änderungen, die Sie in Revit vornehmen, in Echtzeit in Twinmotion übernommen.

Das Revit-Modell kann mithilfe der Befehle zu Datasmith Exporter for Revit an Twinmotion gesendet werden. Das funktioniert auch in Revit 2024. Der Entwurfs- und Visualisierungsprozess kann anschließend in Twinmotion fortgesetzt werden. Während Sie an dem Revit-Modell arbeiten, können die Änderungen erneut mit Twinmotion synchronisiert werden, um den Entwurf mit den neuesten Revit-Änderungen zu aktualisieren.

Weitere Informationen zur Visualisierung von Revit-Modellen mit Twinmotion finden Sie unter Visualisierung mit Twinmotion in der Revit-Produkthilfe.