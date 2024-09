Ja, Moldflow Insight verfügt über eine Option zur Berechnung in der Cloud mit Autodesk-Tokens. Die Kosten für die Berechnung in der Cloud variieren je nach Simulationsstudientyp. Diese Berechnung in der Cloud wird zusätzlich zu den lokalen und Remote-Server-Berechnungsoptionen von Moldflow Insight bereitgestellt.

Moldflow Adviser unterstützt keine Berechnung in der Cloud.