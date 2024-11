Das Schlüsselelement beim Performance Capture-Prozess ist immer noch eine Darstellung – ein Schauspieler, der sich wie eine bestimmte Figur bewegt und verhält. Es war vor allem Serkis’ Erkundung einer wilden, sprunghaften Persönlichkeit, die dafür sorgte, dass die Figur Gollum in Der Herr der Ringe: Die zwei Türme und Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs so gut funktionierte. Für Planet der Affen: New Kingdom studierte Hauptdarsteller Owen Teague die Bewegungen der Affen in einem Primatenschutzgebiet, um seiner Darstellung Authentizität zu verleihen.

Als Serkis den Medien von dem bevorstehenden Ringe-Projekt The Hunt for Gollum erzählte, sagte er, dass die Technologie tatsächlich befreiend sei. „Die Technologie hat nun ein Niveau erreicht, auf dem man die Darstellung mehr verinnerlichen kann, ohne das Gefühl zu haben, es zu übertreiben“, sagte er. „Das ist etwas, das nun auf einer viel größeren und tieferen Ebene funktioniert.“

Nun kann der Regisseur eine Szene während des Filmens auf einem Tablet verfolgen, wobei das Figuren-Rig in Echtzeit auf die Performance-Capture-Daten angewendet wird. Winquist erklärt: „Ein Filmemacher muss sich nicht auf die ‚Affenhaftigkeit‘ konzentrieren – wir können alle möglichen Anpassungen in der Postproduktion vornehmen und eine Figur z. B. größer machen oder besser in das Bild einpassen. Das Wichtigste, worauf man sich konzentrieren muss, sind die Nuancen dessen, was auf dem Gesicht des Schauspielers passiert, die subtilsten kleinen Mikroanpassungen. Ich würde keine groben Ecken und Kanten abschleifen, die eine menschliche Leistung zu dem machen, was sie ist. Wenn der Regisseur das nicht sehen kann, weil er in Echtzeit nur ein ungenaues Gesichts-Rig in niedriger Auflösung betrachtet, hat er nicht die Informationen, die er braucht, um zu entscheiden, ob Take 5 oder Take 6 besser ist.“

Winquist fügt hinzu, dass der Regisseur und die Animatoren unabhängig von der tollen Technologie sehen müssen, was der Schauspieler bietet – subtile Augenbewegungen von nur ein paar Pixeln bedeuten, dass jeder sehen kann, „wie sich die Räder drehen“.

Man muss eine Balance finden zwischen Performance Capture am Set und CGI-Erweiterung in der Postproduktion. „Es gibt Momente, in denen wir etwas erfinden müssen, das der Regisseur am Drehtag aus irgendeinem Grund nicht aufgenommen hat“, so Winquist. „Man sagt, dass Filme im Schneideraum gemacht werden, und oft bemerkt jemand: ‚Wenn wir damals gewusst hätten, was wir heute wissen, hätten wir das anders drehen können – aber hey, Wētā FX, könnt ihr uns helfen?‘“

Auch hier führt alles auf die Darstellung des Schauspielers zurück. „Unsere Animatoren sind wahnsinnig talentiert, aber zwischen einem Regisseur und einem Schauspieler entsteht etwas Besonderes“, fährt er fort. „Dieses Experimentieren findet dann und dort statt. Selbst wenn man es an VFX weitergibt, bedeutet ein Update immer noch eine Verzögerung, auch wenn es nur ein paar Stunden sind. Bis dahin ist diese Magie, die nur am Set entsteht, diese Spontaneität verschwunden.“