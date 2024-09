Twinmotion for Revit est disponible avec tous les abonnements à Revit, y compris les abonnements à AEC Collection et à EDU, via l’offre Autodesk Flex et via la version d’évaluation de Revit. Accédez à la page Tous les produits et services Autodesk et connectez-vous. Recherchez une vignette intitulée Twinmotion for Revit. Cliquez sur le bouton Accéder de cette vignette et vous serez redirigé vers une page de téléchargement. Vous devrez ensuite accepter le CLUF pour télécharger le programme d’installation du logiciel. Veuillez suivre les étapes indiquées. Pour plus d’informations sur l’accès à Twinmotion for Revit, consultez l’assistance Autodesk.