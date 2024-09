Utilisez les axes rotatifs de la machine pour accéder aux contre-dépouilles et autres éléments difficiles à atteindre en une seule opération. Vous pouvez également utiliser des outils plus courts et plus rigides, combinés à des avances et à des vitesses plus agressives pour améliorer la qualité et réduire la durée des cycles. (Vidéo : 2 min 8 s)