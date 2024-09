Le logiciel MoldflowMD Communicator permet d'améliorer la collaboration avec le personnel de fabrication, les ingénieurs chargés de l'approvisionnement, les fournisseurs et les clients externes. Le visualiseur fonctionne directement avec les fichiers de résultats Moldflow afin que les partenaires puissent facilement visualiser, quantifier et comparer les résultats de simulation. Que vous conceviez des moules par injection, fabriquiez des pièces plastiques ou participiez à une autre étape du processus de moulage par injection de plastique (Site Web France), le logiciel Moldflow Communicator vous permet de partager les connaissances en matière de simulation avec l'ensemble de votre équipe de conception et de réduire les modifications de conception et les défauts de fabrication coûteux.