Les informations de diagnostic de simulation pour le fichier journal du moteur de chaque exécution sont désormais disponibles dans un format plus facile à consulter, à trier, à mapper et à interroger. Les tableaux de diagnostic récapitulent la stabilité des clichés, les nœuds présentant le plus grand déséquilibre d’écoulement, les vannes de régulation instables ou non fiables, les informations sur le fonctionnement des pompes et des réservoirs, ainsi que les demandes supprimées. (Vidéo : 1 min 07 s)