Connectez le bureau et le terrain grâce à une collaboration, un échange de données et une communication rationalisés au sein du processus d'inspection et d'approbation, directement dans l'application. Le workflow d'inspection simplifie les soumissions, les révisions et les approbations, facilitant ainsi le marquage, la correction et la re-soumission des inspections pour une révision, une modification et un suivi des données transparents. (Vidéo : 37 s)