Les produits Autodesk Fabrication fournissent un jeu d'outils partagés conçu pour optimiser les données de CAO et de BIM et ensuite créer du contenu détaillé pour la fabrication, exécuter des estimations et des analyses de coûts efficaces, et concevoir des systèmes, des composants et des pièces électromécaniques jusqu'au niveau de détail LOD 400.