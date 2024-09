Toutefois, ce qui rend New Tales from the Borderlands si remarquable n'est pas seulement les personnages ou leurs histoires, mais la mécanique de jeu. Contrairement aux jeux traditionnels où les joueurs suivent une séquence d'événements prédéfinie du début à la fin, les joueurs de New Tales from the Borderlands contrôlent les décisions prises par les personnages et, par conséquent, leur destin.

Selon Gearbox, chaque choix que les joueurs font peut avoir un effet sur le déroulement de l'histoire, souvent de manière inattendue, avec des scènes d'histoire profondes et immersives, des mini-jeux et des séquences de promenade libre. En donnant aux joueurs le pouvoir de faire des choix qui façonnent les personnages, l'environnement et les événements du jeu, New Tales from the Borderlands les transforme en créateurs.

Mais qu'en est-il des créateurs du jeu, des artistes et des animateurs 3D qui ont donné vie au jeu? Pour créer un jeu aussi immersif et interactif, il a fallu produire une quantité énorme de contenu de haute qualité, et pour satisfaire la demande du marché pour un nouvel opus de la série Borderlands, il a fallu le produire très rapidement. Une équipe de 15 animateurs a eu seulement deux ans pour produire 12 heures de séquences de jeu cinématique, selon Marion Guignolle, animatrice responsable de la conception technique de Gearbox Studio Québec.

« En général, il faut trois à quatre ans pour faire trois heures »,explique Marion Guignolle, qui ajoute qu'il y a une raison pour laquelle son équipe a pu produire autant de contenu si rapidement : l'automatisation.