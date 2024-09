La pandémie de COVID-19 a accéléré le milieu de travail décentralisé et a contribué à d'autres tendances macroéconomiques, industrielles, de conception et technologiques. Découvrez comment cette occasion permet de réimaginer le milieu de travail comme un moteur dynamique pour la création de valeur, et voyez pourquoi les responsables doivent trouver des moyens de promouvoir la cohésion et la confiance au fur et à mesure de la transition.