A Autodesk foi patrocinadora Diamante do 16º Encontro com Diretores e Gestores da Construção, organizado pelo CTE.



Veja as gravações do time técnico no evento:





BIM e Projeto generativo: otimização de projetos por meio da inteligência artificial;

Projetos mais sustentáveis com BIM;

BIM para Facilities Management e Gêmeos Digitais;

BIM para a construção industrializada;

BIM no canteiro de obras;

Além dos edifícios: uma visão do BIM para Infraestrutura.