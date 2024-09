Wilton Catelani

Presidente BIM Fórum

Atual Presidente do BIM Fórum Brasil e autor da coletânea de Guias BIM publicada pela CBIC. Foi coordenador Geral de Economia Digital e Produtividade Industrial no Ministério da Economia (Governo Federal) e trabalhou na implantação do BIM no Programa PROARTE do DNIT. Atuou como Coordenador da CEE-134 na ABNT de 2013 a 2018.