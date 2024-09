Neste evento, inerente à parceria Autodesk e Infraero, apresentaremos as tecnologias, aplicações e casos de sucesso de projetistas, construtoras e proprietários, compreendendo a temática do potencial de usos do BIM em Aeroportos.

Contaremos com a presença de players do mercado brasileiro e da América Latina, que compartilharão conosco os desafios e benefícios da implementação do BIM em suas companhias e em diversas etapas do ciclo de vida dos ativos.