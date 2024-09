Exclusivo pra usuários da versão de avaliação: Termos e condições

Esta oferta está disponível apenas para clientes com uma versão de avaliação ativa e atual do AutoCAD ou do AutoCAD LT. Os usuários da versão de avaliação podem resgatar a oferta a qualquer momento durante o período da promoção.

Os produtos devem ser adquiridos diretamente na loja on-line da Autodesk para ter direito a esta oferta. Os produtos elegíveis a esta oferta estão limitados a cópias comerciais anuais do AutoCAD e do AutoCAD LT. Com essa promoção, os clientes economizam 8,33% instantaneamente no preço sugerido de venda (SRP) da Autodesk, excluindo impostos. Esse desconto equivale a aproximadamente um (1) mês livre como parte da sua assinatura de um ano, excluindo impostos.

Esta oferta estará disponível de 31 de julho de 2024 a 31 de outubro de 2024 no Brasil, não pode ser combinada com outros descontos ou promoções e não é válida quando proibida ou restrita por lei. Os produtos devem ser adquiridos na Loja on-line da Autodesk, e o desconto aplicável aparecerá automaticamente no seu carrinho de compras.

A AUTODESK RESERVA-SE O DIREITO DE CANCELAR, SUSPENDER OU MODIFICAR UMA PROMOÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, A QUALQUER MOMENTO E SEM AVISO PRÉVIO, POR QUALQUER MOTIVO, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO. OS PREÇOS DOS SOFTWARES DA AUTODESK ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

Autodesk e AutoCAD LT são marcas registradas da Autodesk, Inc. e/ou suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Todos os outros nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. A Autodesk reserva-se o direito de alterar ofertas de produtos e serviços, especificações e preços a qualquer momento, sem aviso prévio, e não se responsabiliza por erros tipográficos ou gráficos que possam ocorrer neste documento.

Divulgações legais

A Autodesk disponibiliza software e serviços mediante uma licença ou uma assinatura. Os direitos de instalar, acessar ou usar de outra forma o software e os serviços da Autodesk (incluindo software ou serviços gratuitos) são limitadas aos direitos de licença e aos direitos de serviços concedidos expressamente pela Autodesk no contrato de licença ou de serviço aplicável e estão sujeitos à aceitação e ao cumprimento de todos os termos e condições desse contrato. Quando você faz a assinatura de um plano, ele pode ser renovado automaticamente por uma taxa fixa com frequência mensal ou anual, sujeito à disponibilidade. Todos os benefícios e as opções de compra podem não estar disponíveis para todos os softwares ou serviços em todos os idiomas e/ou regiões. O acesso aos serviços em nuvem requer uma conexão com a Internet e está sujeito às restrições geográficas estipuladas nos Termos de serviço.