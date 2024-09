Neste episódio, a Sr. Technical Sales Executive, Fernanda Machado, e o Developer Advocate, João Martins, ambos da Autodesk do Brasil, trazem os principais conceitos e aplicações dos gêmeos digitais para a indústria de Arquitetura, Engenharia e Construção.

A dupla destaca como a utilização do gêmeo digital sofreu mudanças com o tempo e hoje representa mais do que uma réplica do que se veria na vida real, no canteiro de obras. Empresas o usam para alinhar objetivos de negócio e potencializar resultados.

