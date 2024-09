AutoCAD LT, de nauwkeurige 2D CAD-tekensoftware, heeft een flexibel abonnementsmodel, zodat u in elke nieuwe versie en productupdate over nieuwe functies kunt beschikken. Als u een doorlopende licentie voor AutoCAD LT 2016 of eerder hebt, leest u hier wat er is gewijzigd in AutoCAD LT 2017, AutoCAD LT 2018, AutoCAD LT 2019, AutoCAD LT 2020, AutoCAD LT 2021 en AutoCAD LT 2022.