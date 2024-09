AutoCAD inclut des jeux d'outils spécialisés, tels que l'architecture, la mécanique, l'électricité, etc. Accédez à plus de 750 000 pièces et objets intelligents grâce à des bibliothèques spécifiques à chaque secteur. Automatisez des actions courantes des dessins techniques telles que l'insertion de portes, la génération de nomenclatures et la création de dessins d'E/S API.