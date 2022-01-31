AUTOCAD ELECTRICAL ARAÇ SETİ
ELEKTRİK TASARIM YAZILIMI
AutoCAD profesyonel tasarım ve taslak çizim yazılımı ile elektrik sistemi çizimleri için özel araç setlerini keşfedin.
Elektrik çizimi, mimari ve mühendislik projelerinin iletişim, aydınlatma ve güç konularında bilgi sağlayan bir teknik çizim türüdür.
Elektrik tasarımı; elektrikli bileşenler, şematikler, ışıklandırma ekipmanları, güç sistemleri ve telekomünikasyon altyapıları gibi elektrikli ekipmanların planlama ve oluşturulma sürecidir. Elektrik tasarımı yazılımı ve araçları, elektrikli kontrol sistemleri tasarımcılarının özel iş akışlarına hitap etmek için üretildi.
Elektrik şematiği, elektrik devresinin grafiksel tasvirini sağlayan bir elektrik tasarımı türüdür. Temel amacı, tamamlanmış mühendislik veya mimari (İngilizce) projelerin gerçekçi ve ölçekli temsilleri yerine devre bileşenlerinin nasıl düzenlenip birbirine bağlandığını göstermektir. Elektrik şematikleri, zaman zaman devre şemaları olarak da adlandırılır.
Kablo bağlantı şeması, tamamlanmış cihazın ve mimari projenin gerçekçi çizimindeki elektrik devresinin (İngilizce) bileşenlerini gösterir. Diğer yandan şematik çizim, yalnızca bileşenleri ve bunların ara bağlantılarını gösterir. Tamamlanan projedeki fiziksel yerleşimlerini göstermez.
CAD yazılımları, elektrik çizimleri, elektrik şematikleri, kablo bağlantı şemaları ve elektrik tasarımının daha birçok biçimi için temel bir araç konumdadır. İnşaatçılar ve müteahhitler, dizüstü bilgisayarlar ve video oyun (İngilizce) konsolları gibi ev cihazlarının evler (İngilizce) ve ofis binaları gibi mimari projelere yönelik elektrik tasarımını oluşturmak için AutoCAD gibi ürünleri kullanır.
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AutoCAD Electrical araç setinde devre tasarımı, proje oluşturma, rapor oluşturma ve çok daha fazlası hakkında adım adım öğreticiden faydalanın.
AutoCAD Electrical araç setini kullanarak şematikleri oluşturma ve düzenleme için gereken temel komutlara yönelik talimatları inceleyin.
AutoCAD Electrical araç setini kullanmaya başlamaya yönelik 7 bölümlük video serisini keşfedin.
AutoCAD'e abone olun ve özelleştirilmiş Electrical araç setine (eski adıyla AutoCAD Electrical) erişin. Verimliliği önemli ölçüde artırıp genel AutoCAD elektrik tasarım görevlerinde önemli oranda zamandan tasarruf etmeyi öğrenin.
MARTZ TECHNOLOGIES
Martz Technologies, AutoCAD LT'den (Electrical araç setiyle) AutoCAD'e geçiş yaparak ek özelliklerle daha fazla verim elde etti.
MARTIN CSI
Martin CSI, dondurmalı sandviç doldurma makinesi dahil endüstriyel üretim projeleri için AutoCAD Electrical araç setine güveniyor.
CAN LINES ENGINEERING
İşlenmiş gıdaların nasıl paketlendiğini ya da biraların nasıl şişelendiğini hiç merak ettiniz mi? Can Lines Engineering, üretim bandı hatlarını daha hızlı üretim yapacak şekilde değiştiriyor.
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60 dakikada AutoCAD Electrical'ı kullanmaya yönelik 60 ipucu ve püf noktası öğrenin!
AutoCAD Electrical araç setini elektrik şematiklerden çok daha fazlası için nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.
AutoCAD Electrical ve Inventor yazılımı arasında sorunsuz birlikte çalışabilirlik için en iyi uygulamalar.
Normal AutoCAD çizgi ve bloklarını AutoCAD Electrical içeriğine dönüştürmeyi öğrenin.
AutoCAD Electrical'ın otomasyon araçlarının verimliliği, standartlaştırmayı ve tutarlılığı nasıl önemli ölçüde artırabileceğini öğrenin.
Elektrik sembollerini ve adlandırma kurallarının arkasındaki etiket kurallarını okumayı öğrenin.
Elektrik tasarımı ve Autodesk yazılımı hakkında en çok sorulan soruların bazılarının yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.
Elektrik tasarım yazılımı, sistem tasarımcıları tarafından belirli iş akışlarını ele alan elektrikli donanımları planlamak ve oluşturmak için kullanılır. AutoCAD® gibi elektrik tasarım yazılımları, elektrik mühendislerinin süreci normalde elle oluştururken harcadıkları süreden çok daha kısa sürede tasarlamalarını sağlar.
Autodesk'in AutoCAD Electrical araç seti, elektrik tasarımında ihtiyaç duyacağınız tüm özelliklere ve araçlara sahiptir. AutoCAD®, mimarlar, mühendisler ve inşaat uzmanlarının hassas 2B ve 3B çizimler oluşturmak için güvendiği bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımıdır. AutoCAD ile katı, yüzey ve örgü nesnelere sahip 2B geometrileri ve 3B modellerin taslağını oluşturabilir, tasarlayabilir ve bunlara not ekleyebilirsiniz. Ayrıca çizim karşılaştırma, blok ekleme ve çizelge oluşturma gibi görevleri otomatik hale getirebilirsiniz.
AutoCAD Electrical'ın otomasyon araçları tasarım sürecinde verimliliğin, standartlaştırmanın ve tutarlığın önemli ölçüde artmasını sağlayabilir. Otomatik kablo numaralandırmadan tam API'ye kadar sayısız otomasyon aracı sağlayan AutoCAD Electrical yazılımı; Otomatik Raporlar, Başlık Bloğu Güncelleme, içe ve dışa aktarma için yardımcı araçlar, Devre Oluşturucu ve çok daha fazlasını sunar.
Elektrik şematiği, elektrik devresinin grafiksel tasvirini sağlayan bir elektrik tasarımı türüdür. Temel amacı, tamamlanmış mühendislik veya mimari projelerin gerçekçi ve ölçekli temsilleri yerine devre bileşenlerinin nasıl düzenlenip birbirine bağlandığını göstermektir. Elektrik şematikleri, zaman zaman devre şemaları olarak da adlandırılır.
AutoCAD Electrical hem bölgesel hem de uluslararası standartlar için (AS, GB, IEC, IEC-60617, JIC, JIS, NFPA ve IEEE) destek sunarak şirketlerin küresel pazar yerlerinde rekabet etmesine yardımcı olur. Sektör lideri sağlayıcılardan 350.000'ü aşkın bileşenin yanı sıra 3000'den fazla akıllı PLC G/Ç modülü bulunur. Popüler üretici bileşenlerini içeren kapsamlı bir kütüphane de mevcuttur. Daha fazla bilgi
Autodesk öğrenciler ve eğitmenler için bir yıllık ücretsiz eğitim amaçlı erişim sunar. Böylece dünya genelindeki en iyi profesyonellerin kullandığı elektrik tasarım yazılımından siz de yararlanabilirsiniz. Uygunluğunuzu onaylayın, yazılımı indirin ve kullanmaya başlayın. Daha fazla bilgi