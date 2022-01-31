CAD yazılımları, elektrik çizimleri, elektrik şematikleri, kablo bağlantı şemaları ve elektrik tasarımının daha birçok biçimi için temel bir araç konumdadır. İnşaatçılar ve müteahhitler, dizüstü bilgisayarlar ve video oyun (İngilizce) konsolları gibi ev cihazlarının evler (İngilizce) ve ofis binaları gibi mimari projelere yönelik elektrik tasarımını oluşturmak için AutoCAD gibi ürünleri kullanır.