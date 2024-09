Software voor podiumontwerp

Het creëren van hoogwaardige decors is nog nooit zo eenvoudig geweest met softwaretools van Autodesk die elke stap van de workflow ondersteunen. Als u in AutoCAD ontwerpt, kunt u 2D-tekeningen (Engels), documentatie en 3D-renders (Engels) gebruiken om de eindvisie beter te communiceren naar de timmerlieden of schilders die het werk uitvoeren.