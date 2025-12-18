.

.

.

.

Watch Now

.

Presentador

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Alejandro Sarabia

Alejandro Sarabia 

Technical Solutions Executive en Autodesk

Especialista en soluciones tecnológicas para la industria de la construcción, con una amplia experiencia en la implementación de herramientas digitales que mejoran la productividad y la calidad de vida de los trabajadores.

 