Como arquitecto ejecutivo, Budur afirma: "Nuestro papel en el diseño era garantizar que este se ajustara a la planificación del emplazamiento y a los requisitos normativos. Nuestro equipo incorporó todo ello en un conjunto de documentos que sirvieron de base al contratista. También hemos elaborado documentos para que las autoridades locales rubricaran diversos niveles de aprobación".

El trabajo de DSA en KING Toronto tuvo que equilibrar la ambición del diseño, los costes de construcción y las necesidades del mercado local. "Evidentemente, no es un proyecto corriente. La geometría del edificio es bastante diferente con todos esos ángulos rotados de los cubos", afirma Budur. "La aprobación de la planificación suele basarse en planes maestros y ejemplos anteriores. Sin embargo, en este caso, no existía nada igual en ninguna parte. Incluso los ingenieros urbanistas no sabían cómo afrontarlo".