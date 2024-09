이 회사의 Digital Practice Studio 프레임워크에서는 모든 TVS Design 프로젝트에 DPL(디지털 실무 책임자)을 1명 이상 포함하여 핵심 팀 구조를 설정합니다. 간략히 설명하면, Digital Practice Studio 구조는 공식적으로 모든 설계 워크플로우가 디지털 전략을 바탕으로 디지털 전문성이 모든 프로젝트에 적용되도록 하기 위해 구축되었습니다. "이는 단순히 소프트웨어를 도입하는 것만이 아니라 그 사용법을 파악하는 것과 관련이 있습니다. 또한 모범 사례를 구축하는 것뿐 아니라 이러한 모범 사례를 활용할 최고의 도구를 선택하는 것이 중요합니다."라고 호지는 말합니다.

TVS Digital Project Studio는 IT 팀과 분리되어 있지만 IT 팀과 함께 기술 전략을 개발하고 새로운 솔루션과 도구를 조사합니다. 호지와 다른 DPL은 회사 전반에 걸쳐 "성숙도 지수"를 모니터링하여 기술을 발전시키기 위해 도움을 필요로 하는 직원과 팀을 파악합니다. 이 경우 DPL이 코칭을 제공하거나 비정기적인 교육을 제공하는 기술 컨설턴트를 투입하는 방식으로 도움을 제공할 수 있습니다. 에밀리오 에르난데스는 Digital Practice Studio의 컴퓨팅 설계 책임자로서, 이러한 교육을 감독하며 디지털 트랜스포메이션 추세에 대한 회사의 눈과 귀를 담당합니다. 예를 들면, Autodesk® AEC Collection®의 도구를 활용하여 완전한 모델을 작성하기 위한 Revit® 빌딩 설계 소프트웨어와, 설계를 탐색하고 작업을 자동화하기 위한 Dynamo for Revit 컴퓨팅 BIM 설계 소프트웨어, 프로젝트 수행 및 문서화를 위한 허브인 BIM 360™ Design 시공 관리 소프트웨어를 프로젝트 팀에게 안내합니다.