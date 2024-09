이런 부분에서 Maya의 범용성이 많은 도움이 되었습니다. Will에 따르면 Axis Studios는 "이미 Maya에 녹아들어 있었습니다. 모든 리깅 도구는 Maya로 작성되었으며 애니메이션도 마찬가지입니다. 우리의 모든 애니메이션 도구와 애니메이션 파이프라인과 리깅 파이프라인의 기본 구조는 Maya입니다. 현재도 그렇지만 예측 가능한 미래에도 Maya는 파이프라인의 필수적인 부분이 될 것입니다." 하지만 그들의 아티스트는 다양한 창의적인 소프트웨어를 사용하여 작업하려는 경향이 있습니다. "ZBrush 또는 Mudbox 작업을 선호하는 아티스트가 있지만 Maya의 가장 큰 이점은 범용성입니다. 누군가 ZBrush나 Mudbox 또는 다른 소프트웨어에서 작업한 에셋을 쉽게 이어받을 수 있으며 이를 간편하게 Maya로 가져와 파이프라인에 통합한 후 그 결과를 기반으로 리깅을 구성할 수 있습니다."

Maya는 배율 조정 문제에서도 유용했습니다. 다양한 크기의 에셋이 있는 장면을 설계하는 경우 설정이 매우 중요합니다. 해당 환경 속에서 사실적으로 느껴지도록 에셋의 움직임을 차단할 수 있어야 합니다. "알맞은 설정을 하는 데 Maya가 정말 도움이 되었습니다."라고 Georg는 말합니다. "모든 샷별 설정을 Maya에서 수행한 다음 나중에 조명을 설정한 뒤 볼 수 있도록 레이아웃 및 애니메이션 팀과 공유했습니다. 그런 다음 여기서 해당 위치 값으로 전환하여 팀도 조명을 설정한 상태로 볼 수 있었습니다. 각 샷에 가장 적합한 조합을 찾는 과정도 부품 및 샷 기반 파이프라인의 일부로 Maya에서 수행할 수 있었습니다."

이 모든 힘든 과정을 거친 끝에 Axis Studios는 Twitch에서 Wizards of the Coast의 트레일러 릴리즈 라이브 스트리밍을 시청할 수 있게 되었습니다. 아티스트가 자신의 작품에 대한 열렬한 감상평을 실시간으로 접하는 것은 드문 경험입니다. "편히 앉아 라이브 스트리밍을 시청하면서 사람들의 의견을 접할 수 있다니, 정말 보람 있었습니다."라고 Will은 말합니다. "모두가 프로젝트에 열심히 임했으며 긍정적인 평이 많은 것을 보니 새로운 힘과 의욕이 솟았습니다.

이들의 인상적인 아트워크 및 디자인은 '이코리아: 거대 괴수들의 소굴(Ikoria: Lair of Behemoths)' 트레일러를 통해 공개되었습니다. Axis Studios와 Wizards of the Coast의 다음 협업도 기대하고 있습니다.