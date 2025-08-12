Autodesk Tandemによる建物のデジタルツイン環境の構築

開催日時 : 2025年 9月 10日 (水) 13：30 - 14：30

配信方法：Zoom Webinar

参 加 費：無料・事前登録制

主 催：オートデスク株式会社

Autodesk Tandemは、ゼネコン、設計事務所、オーナーが建物環境を反映したデータ豊富なデジタルツインを作成および管理できるソリューションです。デジタルツインで管理する分類システムやパラメータセットを含むアセット情報を定義し、Autodesk Docs上にあるRevitファイルを取り込み、センサー情報と接続、可視化してデジタルツインを構築します。

Autodesk Tandemはサブスクリプション版の他、Autodesk BIM Collaborate Proに含まれるAutodesk Tandem for AECや、IoTシステムなどとの接続を自動化するAutodesk Tandem Connectも提供されています。

このセミナーでは、Autodesk Tandemの概要からデジタルツインを構築する手順や国内外のユーザ事例を紹介します。

Autodesk Tandemについて

https://www.autodesk.com/jp/products/bim-collaborate/features/digital-twin

＜アジェンダ＞