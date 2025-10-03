開催日時 : 2025年 11月 13日 (木) 13 : 30 - 14 : 30

配信方法：Zoom Webinar

参 加 費：無料・事前登録制

主 催：オートデスク株式会社

レーザースキャナーで既存の建物を点群データとして取得することで、建物の現況を把握し、建物の改修改築作業に活用することができます。さらにAutodesk ReCapではローカル環境で実行できる [スキャンからメッシュ] 機能を使って、点群データをセグメント化されたメッシュに変換し、変換されたメッシュモデルをメッシュエディタで分類および書き出しができます。その書き出されたメッシュモデルは、ReCapとRevitの統合機能により、Revitにリンクして活用することができます。

このセミナーでは、点群を活用したスキャンによるBIMワークフローとして、ReCapとRevitの統合ワークフローをデモで紹介するとともに、海外のユーザ事例も紹介します。

＜アジェンダ＞

「点群を活用したスキャンによるBIMワークフロー」のご紹介

Q&A

スキャンによるBIMについて

