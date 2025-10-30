開催日時 : 2025年 11月 27日 (木) 11 : 00 - 11 : 45

配信方法：Zoom Webinar

参 加 費：無料・事前登録制

主 催：オートデスク株式会社

国土交通省の BIM/CIM 原則適用が始まって、2025 年で早2年。

3D 先行の設計や施工を実現すべく、「システムを用いた設計照査」「工事契約図書化」「積算連携」など、様々な施策が打ち出されています。但し、あらゆる取り組みの基となるのは BIM/CIM データの作成であり、その重要性に変わりはありません。



様々なパートナー企業が、オートデスクのソリューションをベースに独自の付加価値をつけたソリューションを提供されています。



本セミナーでは、「目の前の BIM/CIM 納品対応、BIM/CIM データ作成」をラクにする Autodesk Civil 3D アドオン「KIMOTO ツールバー」の詳細を開発元の株式会社きもとよりご紹介いただきます。



KIMOTO ツールバーを活用して、今日から Civil 3D を使った BIM/CIM データ作成を効率化しましょう！



Autodesk Civil 3D用アドオンソフト「KIMOTOツールバー」

https://www.kimoto.co.jp/business/datakitchen_top/kensetsudoboku#ktb