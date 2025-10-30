Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
開催日時 : 2025年 11月 27日 (木) 11 : 00 - 11 : 45
配信方法：Zoom Webinar
参 加 費：無料・事前登録制
主 催：オートデスク株式会社
国土交通省の BIM/CIM 原則適用が始まって、2025 年で早2年。
3D 先行の設計や施工を実現すべく、「システムを用いた設計照査」「工事契約図書化」「積算連携」など、様々な施策が打ち出されています。但し、あらゆる取り組みの基となるのは BIM/CIM データの作成であり、その重要性に変わりはありません。
様々なパートナー企業が、オートデスクのソリューションをベースに独自の付加価値をつけたソリューションを提供されています。
本セミナーでは、「目の前の BIM/CIM 納品対応、BIM/CIM データ作成」をラクにする Autodesk Civil 3D アドオン「KIMOTO ツールバー」の詳細を開発元の株式会社きもとよりご紹介いただきます。
KIMOTO ツールバーを活用して、今日から Civil 3D を使った BIM/CIM データ作成を効率化しましょう！
Autodesk Civil 3D用アドオンソフト「KIMOTOツールバー」
https://www.kimoto.co.jp/business/datakitchen_top/kensetsudoboku#ktb
株式会社きもと
Digital Twin事業部
セールスマネージャー
オートデスク株式会社
日本地域営業統括 技術営業本部
建築・土木ソリューションエンジニア
オートデスク株式会社
日本地域営業統括 技術営業本部
建築・土木ソリューションエンジニア