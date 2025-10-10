※本ウェビナーは 2025年 11月 20日 (木) 開催ウェビナーと同じ内容となります。

プラスチック製品の製造現場では、短納期・高品質が求められる一方で、EV化・高機能化に伴い部品点数が増加し、業務の効率化が課題となっています。こうした課題には、設計段階からのシミュレーション活用や、設計と解析での情報共有や共通した3Dモデルの運用環境が鍵となります。

Autodesk Fusionは、CAD・CAM・CAE・PCB機能をすべて備えたオールインワンのクラウドプラットフォームで、製品データの一元管理により、チームの運用効率を向上させます。さらにSimulation Extensionを組み合わせることで、射出成形シミュレーション機能が利用可能になり、設計に起因する問題の早期発見と解決を支援します。

本セミナーでは、Autodesk Fusionのプラスチック設計・製造に関する機能に焦点をあて、射出成形シミュレーションによる不具合予測のケーススタディを通じて、設計と解析の協働設計に関する実践的なヒントをご紹介します。また多くの方に興味を持っていただいているオートデスクの "Autodesk AI" についても、最新の情報を交えてお伝えさせていただきます。 設計者と解析者をつなぐFusionで、プラスチックものづくりの新しい可能性を体感してください！

＜こんな方におすすめ＞

プラスチック製品に携わる方

効果的かつ手軽に解析できるツールを求めている方

プラスチック製品の製現場で業務効率に課題を感じている方

＜開催概要＞