オンラインセミナー

今日からはじめる施工 BIM
-実務者が語る Revit 活用の勘所-

セミナー概要

開催日時 : 2025年 12月 2日 (火) 13 : 00 - 14 : 00

配信方法：Zoom Webinar

参  加  費：無料・事前登録制

主        催：オートデスク株式会社

 

2026年から始まるBIM確認申請をきっかけとして、設計フェーズでのBIM活用が広がりつつあります。国としてBIMの取り組みが加速する中、施工フェーズにおいても、BIMへの期待が高まっています。しかし、「BIMを現場でどう使えばよいのか」「どんなメリットがあるのか」「何から手を付ければよいのか」といった疑問や不安を抱える方も少なくありません。

 

本セミナーでは、日頃から施工BIMに取り組むゼネコン担当者の皆様との対談を通じて、施工現場や会社組織におけるリアルな成果と課題・今後のビジョンをご紹介します。

 

さらに、今年8月に提供を開始した「施工BIMスタートアップガイド」のポイントを実践的なノウハウを交えて施工BIMの専門家が分かりやすく解説します。

 

BIMは、施工業務の本質的な価値を高めるためのカギとなるソリューションです。本セミナーを通じて、「持続可能な・より良い建築生産の実現」に向けたヒントをお持ち帰りください。

 

本セミナーは以下の方々におすすめです。

　・施工現場の生産性や業務の魅力を高めたい方

　・施工業務のDXに携わる方

　・施工BIMの現状や今後の展望を把握したい方

 

主なアジェンダ

　1. 社会のトレンドをふまえた施工BIMの現在地

　2. 現役ゼネコン担当者によるパネルディスカッション

　3. 施工BIMの専門家によるRevit活用術

 

Autodesk Revit 施工BIMスタートアップガイド ダウンロード

https://www.autodesk.com/jp/campaigns/bim-guide-construction

講演者

笠置 正史 氏

笠置 正史 氏

株式会社安藤・間

建築事業本部 BIM推進部 
施工BIMグループ チームリーダー

岩崎 昭治 氏

岩崎 昭治 氏

西松建設株式会社 本社

デジタルコンストラクションセンター　
施工BIM課 課長

岩倉 巧 氏

岩倉 巧 氏

株式会社安藤・間

建築事業本部 BIM推進部

施工BIMグループ

田村 大地 氏

田村 大地 氏

西松建設株式会社 本社

デジタルコンストラクションセンター

施工BIM課

守屋 正規 氏

守屋 正規 氏

株式会社M&F

代表取締役社長兼COO

田中 宏尭

田中 宏尭

オートデスク株式会社

技術営業本部

建築・土木ソリューションエンジニア

セミナーお申込み

