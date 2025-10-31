開催日時 : 2025年 12月 2日 (火) 13 : 00 - 14 : 00

配信方法：Zoom Webinar

参 加 費：無料・事前登録制

主 催：オートデスク株式会社

2026年から始まるBIM確認申請をきっかけとして、設計フェーズでのBIM活用が広がりつつあります。国としてBIMの取り組みが加速する中、施工フェーズにおいても、BIMへの期待が高まっています。しかし、「BIMを現場でどう使えばよいのか」「どんなメリットがあるのか」「何から手を付ければよいのか」といった疑問や不安を抱える方も少なくありません。

本セミナーでは、日頃から施工BIMに取り組むゼネコン担当者の皆様との対談を通じて、施工現場や会社組織におけるリアルな成果と課題・今後のビジョンをご紹介します。

さらに、今年8月に提供を開始した「施工BIMスタートアップガイド」のポイントを実践的なノウハウを交えて施工BIMの専門家が分かりやすく解説します。

BIMは、施工業務の本質的な価値を高めるためのカギとなるソリューションです。本セミナーを通じて、「持続可能な・より良い建築生産の実現」に向けたヒントをお持ち帰りください。

本セミナーは以下の方々におすすめです。

・施工現場の生産性や業務の魅力を高めたい方

・施工業務のDXに携わる方

・施工BIMの現状や今後の展望を把握したい方

主なアジェンダ

1. 社会のトレンドをふまえた施工BIMの現在地

2. 現役ゼネコン担当者によるパネルディスカッション

3. 施工BIMの専門家によるRevit活用術

Autodesk Revit 施工BIMスタートアップガイド ダウンロード

https://www.autodesk.com/jp/campaigns/bim-guide-construction