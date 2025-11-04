Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
Autodesk Construction Cloudプロジェクトを強化！
デジタルコンテンツ管理ツール - Autodesk Content Catalog - のご紹介
開催日時 : 2025年 12月 9日 (火) 13 : 00 - 13 : 45
配信方法：Zoom Webinar
参 加 費：無料・事前登録制
主 催：オートデスク株式会社
本セミナーは以下の皆様に特におすすめです
対象のライセンス
Content Catalog は、プロジェクトで利用するRevitのファミリをはじめ、CADデータやイメージデータなどを社内で一元管理・配布するためのクラウドベースのデジタルアセット管理ツールです。
2024年8月に正式リリースされ、初リリース時には日本語サポートが含まれていなかったものの、2025年に入り日本語サポートが充実し、多くの皆様にご利用いただけるようになりました。
Content Catalog は以下の機能を提供しています。
このツールは、意匠、構造、設備設計者様から、ゼネコン、サブコン、建材メーカーまで、幅広い皆様に向けた Autodesk Docs に付随するライブラリーツールです。
本セミナーでは、Content Catalog の概要とその効果的な活用方法についてご紹介いたします。
＜学習内容＞
オートデスク株式会社
AECソリューションエンジニア