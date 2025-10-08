Autodesk AI 透明性カード

AI の透過性

これらの AI 透明性カードには、機能、データ ソース、およびオートデスク製品で使用される AI に対するプライバシーとセキュリティの保護措置に関する詳細が記載されています。詳細については、カードの説明をご覧ください

Fusion

自動拘束

Fusion の自動拘束機能は、スケッチを解析し、スケッチを完全に拘束するための拘束と寸法を提案します。

Fusion

図面作成自動化のための締結部品分類

Fusion の図面作成自動化のための締結部品分類機能は、図面から締結部品を検出、分類、および除外して、図面作成の効率を向上させます。

Maya

機械学習デフォーマ

Maya の機械学習デフォーマ機能は、高速かつインタラクティブな方法で複雑なキャラクターの変形を近似させます。

Revit

Revit でのジェネレーティブ デザイン

Revit のジェネレーティブ デザイン機能は、目標とする 1 つ以上のアウトプットを導き出し、最適だがトレードオフのある一連の結果を提供して、デザイン スタディを進化させます。

Dynamo

機械学習ノード オートコンプリート

Dynamo の機械学習ノード オートコンプリート機能は、ノード入力を受け取り、階層的にランク付けされた結果セットの中から上流または下流のノードを推奨します。

Flame

深度の機械学習

Flame の深度の機械学習機能では、イメージを解析して深度データ パスを算出し、VFX やフィニッシングに利用することでワークフローが容易になります（たとえば、カメラ深度に基づいてカラー グレーディングのマットを分離するなど）。

Flame

空抽出キーヤー

Flame の空抽出キーヤー機能は、動画内の空を検出して自動的に分離し、合成用にマットを抽出します。

Flame

カメラ解析

Flame のカメラ解析機能では、2D カメラ シーケンスから 3D 点群を生成し、シーン内にオブジェクトを配置し、マスクやカラー グレーディングを適用します。

Flame

人間の顔のセマンティック キーヤー

Flame の人間の顔のセマンティック キーヤー機能では、人間の顔のさまざまな部分を検出して自動的に分離し、動画内の人間の頭を分離し、合成用にマットを抽出します。

Flame

機械学習（ML）Timewarp

Flame の ML Timewarp 機能は、スローモーション ショットの追加フレームを自動的に作成します。

Flame

人間の体のセマンティック キーヤー

Flame の人間の体を識別するセマンティック キーヤー機能では、動画内の人間の体を分離し、合成用のマットを抽出することができます。

Construction Cloud

写真の自動タグ付け

Autodesk Construction Cloud（ACC）は、写真の自動タグ付け機能を提供しています。これを使用すると、最大 50 個の建設要素タグをメタデータとして写真に自動的に追加できます。

建築・土木エンジニアリング・建設向け製品

これらの AI 透明性カードには、機能、データ ソース、およびオートデスク製品で使用される AI に対するプライバシーとセキュリティの保護措置に関する詳細が記載されています。詳細については、カードの説明をご覧ください

Construction Cloud

AI アシスタントによる施工支援

Construction Cloud の Autodesk Assistant は、建設プロジェクトのデータへのインテリジェント アクセスを提供します。AI が、プロジェクトの各仕様データから実行可能なインサイトを導き出して提示します。

カードを見る

AutoCAD

マークアップ読み込み／アシスト

AutoCAD のマークアップ読み込みとマークアップ アシスト機能では、マークアップがある図面のバージョンを元のファイルの上に配置して変更をわかりやすく表示できるため、変更を反映しやすくなります。マークアップに含まれる文字、引出線、改訂雲マークが識別されます。ユーザーはこれらを AutoCAD オブジェクトに簡単に変換できます。

AutoCAD

スマート ブロック：検出と変換（テクニカル プレビュー）

AutoCAD スマート ブロック：検出と変換の機能では、図面内のさまざまなオブジェクトを自動的に検出し、ブロックに変換できます。

Takeoff

シンボルの自動検出

TakeOff のシンボルの自動検出機能では、図面上の同一シンボルを自動的に検出してカウントできます。

Construction Cloud

Construction IQ

Construction Cloud の Construction IQ 機能では、データを分析して視覚的なダッシュボードを作成できます。このダッシュボードでは、特に設計・品質・安全性・プロジェクト管理のワークフローにおける建設リスクを特定し、優先順位を付けます。

Construction Cloud、Docs

仕様書の自動分割

Construction Cloud の仕様書の自動分割ツールでは、大容量の仕様書ドキュメントを処理しやすいセクションに自動的に分割できます。

BuildingConnected

入札の転送

BuildingConnected の入札転送機能を使用すると、サブコン事業者は入札案内メールから関連情報を自動的に Bid Board に抽出して、さまざまな総合建設会社からの入札案内情報を管理し集約できます。

AutoSpecs

提出ログの自動化

AutoSpecs の提出ログ自動化機能では、仕様書のドキュメントを自動的に読み込み、わずか数分で提出ログを生成できます。

BuildingConnected

Subcontractor Recommendations

BuildingConnected の Subcontractor Recommendations 機能では、地理的な位置情報と専門的な技術に基づいて、プロジェクトの入札に招待するために最適なサブコン事業者が推奨されます。

製品設計・製造向け製品

これらの AI 透明性カードには、機能、データ ソース、およびオートデスク製品で使用される AI に対するプライバシーとセキュリティの保護措置に関する詳細が記載されています。詳細については、カードの説明をご覧ください

Fusion

MFG の送り速度に関する推奨

Fusion MFG の送り速度推奨機能は、設計の切削送り速度と主軸の回転速度のパラメータを予測し、推奨します。

カードを見る

Fusion

製造アドバイザ

Fusion の製造アドバイザ機能を使用すると、Fusion for Manufacturing の使用に関連する質問を解決できます。

カードを見る

Revit

Autodesk Assistant（ベータ）

Autodesk Assistant for Revit は、自然言語 AI を Revit 提供し、ユーザー エクスペリエンスと生産性を向上させ、人の創造性を高めます。

カードを見る

Alias

Form Explorer

Alias の Form Explorer 機能は、テキストから 3D 車両サーフェスを生成します。

カードを見る

AutoCAD

Autodesk Assistant

AutoCAD の Autodesk Assistant は、AI のガイダンスを利用するセルフサービス オプションと、製品内からサポートに連絡できるオプションを提供します。

カードを見る

AutoCAD

スマート ブロック：置換

AutoCAD のスマート ブロック：検索と置換機能は、置換の際にユーザー ブロック ライブラリから類似のブロックを提案します。オブジェクトのジオメトリ プロパティとテキスト プロパティの組み合わせを使用して、適切な一致を判断します。

カードを見る

AutoCAD

スマート ブロック：検索と変換

AutoCAD のスマート ブロック：検索と変換機能は、アセットを検索して変換する際にユーザー ブロック ライブラリから類似のブロックを提案します。オブジェクトのジオメトリ プロパティとテキスト プロパティの組み合わせを使用して、適切な一致を判断します。

カードを見る

メディア & エンターテインメント向け製品

これらの AI 透明性カードには、機能、データ ソース、およびオートデスク製品で使用される AI に対するプライバシーとセキュリティの保護措置に関する詳細が記載されています。詳細については、カードの説明をご覧ください

Maya

MotionMaker

Maya の MotionMaker 機能では、わずかなキーフレームやモーション パスからキャラクター モーションを生成できます。

カードを見る

Flame

機械学習モーフィング

Flame の機械学習モーフィング機能はフレームをモーフィングしたりエフェクトをブレンドし、複雑で手間のかかるジャンプ カット編集を解決します。

カードを見る

Flame

アップスケールの機械学習

Flame のアップスケール機械学習機能は、ビデオ シーケンスの解像度や品質を向上させる手段を提供します。

カードを見る

Flame

Salient Keyer

Flame の Salient Keyer 機能は、再生中の動画からバウンディング ボックス内のオブジェクトを検出し、合成用にマットを抽出します。

カードを見る

AI 透明性カードのガイド

AI 機能に関して当社が共有するすべての情報の詳細をご覧ください。

カード タイトルにはどのような情報が含まれていますか？

カードの上部の「AI 透明性カード」という文言の下に、オートデスク製品の名前と AI 機能の名前が表示されます。

  • オートデスク製品名（例：Autodesk Forma）
  • 製品の AI 機能（例：エンボディド カーボン解析）

説明は何を伝えるものですか？

カードの説明には、AI 機能が製品内で使用された場合に実行すると予想されるアクションがまとめられています。

フィーチャー機能とは、何を指しますか？

フィーチャー機能とは、AI や機械学習（ML）テクノロジーの機能を指し、次の3つのうちの 1 つを使用して AI 機能を強化します。

  • 自動化：Autodesk AI は、従来は手作業や多大な間接費が必要だったステップを自動化することで、反復作業を削減し、エラーを最小限に抑えます。これにより、多くの時間をクリエイティブな作業やイノベーションに割くことができます。
  • 分析：Autodesk AI は、膨大な量の複雑なデータに直面したエンド ユーザーに実用的なインサイトを提供し、最もスマートなソリューションを作成するために何が最も重要かをリアルタイムで理解できるようにサポートします。
  • 拡張：Autodesk AI は、コンテキストの理解によって思考のスピード、質、幅を向上させることで、創造的な探求と問題解決を強化します。  

モデル ソースとは何ですか？

モデル ソースは、AI 機能を強化するためにモデルが開発されたソース タイプを記述します。

  • 独自仕様：AI/ML モデルはオートデスクが社内で開発したものです。
  • オープン ソース：オートデスクは、第三者によって開発され、一般に公開された AI/ML モデルを使用しています。
  • ライセンス：オートデスクは、第三者が開発した AI/ML モデルを使用するライセンスを所有しています。
  • 組み合わせ：AI/ML モデルの一部はオートデスクが社内で開発し、他の部分は第三者（オープン ソースまたはライセンス）によって開発されました。

主な手法とはどういう意味ですか？

各 AI 機能の背後にあるモデルは、方法、アプローチ、手法を使用して、データから学習し、パターンを見つけ、タスクを実行し、結果を生成します。私たちは、お客様のために製品の品質と価値を向上させる手法を使用しています。手法は常に進化しており、場合によっては複数の手法が使用されていますが、その一部はここに表示されていない可能性があります。このフィールドでは、AI 機能の開発に使用される主な手法について説明します。

  • トランスフォーマー：データを処理および理解して、言語翻訳などのシーケンシャル タスクをより効率的に実行するように設計された機械学習手法。
  • エンコーディング：機械学習モデルで効率的に処理できる特定の形式にデータを変換するプロセス。
  • 分類：定義済みのカテゴリに項目を割り当て、履歴データに基づいて新しい観測値のカテゴリを予測する教師あり学習手法。
  • フィード フォワード ニューラル ネットワーク（NN）：サイクルやループを介さずに、情報が入力から出力まで一方向に流れるディープ ラーニング手法。
  • 予測：データから学習して、過去のデータやパターンに基づいて将来のイベントや結果について情報に基づいた予測を行い、予測結果、意思決定、インサイトの提供などを行う AI 手法。
  • 遺伝的アルゴリズム：自然淘汰の概念に基づいた、制約付きおよび制約なしの両方の最適化問題を解くための手法。
    • 制約付き最適化問題では、問題の解で考慮しなければならない論理限界または条件を使用します。これらは、生産能力、在庫、利用可能なスペースなどに関する実際の制約を反映しています。
    • 制約のない最適化問題は、解で考慮すべき制限や条件が事前定義されていない状況を扱います。
  • トランスフォーマーの拡散：データにノイズを徐々に追加することによって拡散プロセスを逆転させ、データを作成するトランスフォーマー手法（前述のトランスフォーマーを参照）。

ユーザー主導の機能とは何ですか？

「はい」または「いいえ」の指定で示され、最終的なアクションを実行する前に、生成された出力をユーザーが確認したり、さらに更新したりできるかどうかを示します。これは「ヒューマン イン ザ ループ」とも呼ばれます。

個人データ情報は何を示していますか？

このセクションでは、この機能の開発に使用されるトレーニング、テスト、または検証データセットに個人データが存在するかどうかを示します。 

データ ソースとは何ですか？

カードにリストされているデータ ソース指定によって、この機能の開発に使用されるデータ ソースのタイプが識別されます。これには、AI 機能を強化するモデルのトレーニングに使用されたデータが含まれます。ソースの種類は、次のように分類されます。

  • オープン ソース：オープン ライセンスの下で自由に使用、変更、配布できるデータ。
  • お客様コンテンツ：オートデスクの利用規約で「お客様のコンテンツ」として定義されているとおり、お客様またはその認証ユーザーが製品に送信またはアップロードするデータ。
  • 合成データ：実際のデータの構造や統計的特性を模倣し、類似させることができるシステムまたはモデルによって生成されたデータ。
  • 商用：制限付きライセンスに基づき第三者から購入または取得されたデータ。
  • 混合：複数のデータ ソース カテゴリが使用されています。
  • お客様がトレーニングを実施：お客様が独自のデータを使用しトレーニングを実施しました。

選択形式とは何ですか？

選択肢の形式は、「オプトイン/オプトアウト」「いいえ」、または「該当なし」と表示されます。これらのラベルは、AI 機能の開発/改善にデータが使用される際に、お客様やそのユーザーが利用できる選択形式を識別するものです。

  • オプトイン/オプトアウト：お客様は、機能開発/改善のためのデータの使用をオプトインするかしないかを選択できます。
  • いいえ：選択肢は提供されていません。
  • 該当なし：お客様のコンテンツは機能開発/改善に使用されないため、選択は適用されません。

どのような暗号化情報が表示されますか？

保存中の暗号化と転送中の暗号化の 2 種類の暗号化に関する情報を提供します。これらは両方とも「はい」または「いいえ」と表示されます。

  • 保存時の暗号化：データが保持されているデータベースでデータが暗号化されているかどうかを示します。保存時のすべての暗号化では、Advanced Encryption Standard（AES）の 256 ビットのキー長（AES-256）が使用されます。
  • 転送中の暗号化：データがあるポイントから別のポイントに送信されるときにデータが暗号化されるかどうかを示します。オートデスクは、転送中に HTTPS 標準暗号化、AES-256 を使用した RSA（最低でも TLS 1.2 を使用）による暗号化を適用します。

他にどのような保護措置が講じられていますか？

カードのこのセクションには、当社の標準的なセキュリティ メカニズムに加えて、データの機密性と保護を維持するために採用されている他の注目すべきメカニズムが適宜示されています。これらの保護措置は、個人データと企業データの両方に適用されます。

  • トークン化：データ内の一連の情報は、「トークン」と呼ばれる小さな単位に分割されます。
  • 非識別化：識別子はデータから削除され、プレースホルダー値に置き換えられます。
  • 匿名化：データセットには個人を特定できる情報は含まれておらず、その情報を個人を特定できる情報に結び付ける方法もありません。
カード情報をもっと見る