各 AI 機能の背後にあるモデルは、方法、アプローチ、手法を使用して、データから学習し、パターンを見つけ、タスクを実行し、結果を生成します。私たちは、お客様のために製品の品質と価値を向上させる手法を使用しています。手法は常に進化しており、場合によっては複数の手法が使用されていますが、その一部はここに表示されていない可能性があります。このフィールドでは、AI 機能の開発に使用される主な手法について説明します。

トランスフォーマー： データを処理および理解して、言語翻訳などのシーケンシャル タスクをより効率的に実行するように設計された機械学習手法。

エンコーディング： 機械学習モデルで効率的に処理できる特定の形式にデータを変換するプロセス。

分類： 定義済みのカテゴリに項目を割り当て、履歴データに基づいて新しい観測値のカテゴリを予測する教師あり学習手法。

フィード フォワード ニューラル ネットワーク（NN）： サイクルやループを介さずに、情報が入力から出力まで一方向に流れるディープ ラーニング手法。

予測： データから学習して、過去のデータやパターンに基づいて将来のイベントや結果について情報に基づいた予測を行い、予測結果、意思決定、インサイトの提供などを行う AI 手法。

遺伝的アルゴリズム： 自然淘汰の概念に基づいた、制約付きおよび制約なしの両方の最適化問題を解くための手法。 制約付き最適化問題では、問題の解で考慮しなければならない論理限界または条件を使用します。これらは、生産能力、在庫、利用可能なスペースなどに関する実際の制約を反映しています。 制約のない最適化問題は、解で考慮すべき制限や条件が事前定義されていない状況を扱います。

トランスフォーマーの拡散：データにノイズを徐々に追加することによって拡散プロセスを逆転させ、データを作成するトランスフォーマー手法（前述のトランスフォーマーを参照）。