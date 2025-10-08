Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
これらの AI 透明性カードには、機能、データ ソース、およびオートデスク製品で使用される AI に対するプライバシーとセキュリティの保護措置に関する詳細が記載されています。詳細については、カードの説明をご覧ください。
Revit でのジェネレーティブ デザイン
Revit のジェネレーティブ デザイン機能は、目標とする 1 つ以上のアウトプットを導き出し、最適だがトレードオフのある一連の結果を提供して、デザイン スタディを進化させます。
機械学習ノード オートコンプリート
Dynamo の機械学習ノード オートコンプリート機能は、ノード入力を受け取り、階層的にランク付けされた結果セットの中から上流または下流のノードを推奨します。
深度の機械学習
Flame の深度の機械学習機能では、イメージを解析して深度データ パスを算出し、VFX やフィニッシングに利用することでワークフローが容易になります（たとえば、カメラ深度に基づいてカラー グレーディングのマットを分離するなど）。
人間の顔のセマンティック キーヤー
Flame の人間の顔のセマンティック キーヤー機能では、人間の顔のさまざまな部分を検出して自動的に分離し、動画内の人間の頭を分離し、合成用にマットを抽出します。
写真の自動タグ付け
Autodesk Construction Cloud（ACC）は、写真の自動タグ付け機能を提供しています。これを使用すると、最大 50 個の建設要素タグをメタデータとして写真に自動的に追加できます。
AI アシスタントによる施工支援
Construction Cloud の Autodesk Assistant は、建設プロジェクトのデータへのインテリジェント アクセスを提供します。AI が、プロジェクトの各仕様データから実行可能なインサイトを導き出して提示します。
マークアップ読み込み／アシスト
AutoCAD のマークアップ読み込みとマークアップ アシスト機能では、マークアップがある図面のバージョンを元のファイルの上に配置して変更をわかりやすく表示できるため、変更を反映しやすくなります。マークアップに含まれる文字、引出線、改訂雲マークが識別されます。ユーザーはこれらを AutoCAD オブジェクトに簡単に変換できます。
スマート ブロック：検出と変換（テクニカル プレビュー）
AutoCAD スマート ブロック：検出と変換の機能では、図面内のさまざまなオブジェクトを自動的に検出し、ブロックに変換できます。
シンボルの自動検出
TakeOff のシンボルの自動検出機能では、図面上の同一シンボルを自動的に検出してカウントできます。
Construction IQ
Construction Cloud の Construction IQ 機能では、データを分析して視覚的なダッシュボードを作成できます。このダッシュボードでは、特に設計・品質・安全性・プロジェクト管理のワークフローにおける建設リスクを特定し、優先順位を付けます。
仕様書の自動分割
Construction Cloud の仕様書の自動分割ツールでは、大容量の仕様書ドキュメントを処理しやすいセクションに自動的に分割できます。
入札の転送
BuildingConnected の入札転送機能を使用すると、サブコン事業者は入札案内メールから関連情報を自動的に Bid Board に抽出して、さまざまな総合建設会社からの入札案内情報を管理し集約できます。
提出ログの自動化
AutoSpecs の提出ログ自動化機能では、仕様書のドキュメントを自動的に読み込み、わずか数分で提出ログを生成できます。
Subcontractor Recommendations
BuildingConnected の Subcontractor Recommendations 機能では、地理的な位置情報と専門的な技術に基づいて、プロジェクトの入札に招待するために最適なサブコン事業者が推奨されます。
MFG の送り速度に関する推奨
Fusion MFG の送り速度推奨機能は、設計の切削送り速度と主軸の回転速度のパラメータを予測し、推奨します。
製造アドバイザ
Fusion の製造アドバイザ機能を使用すると、Fusion for Manufacturing の使用に関連する質問を解決できます。
Autodesk Assistant（ベータ）
Autodesk Assistant for Revit は、自然言語 AI を Revit 提供し、ユーザー エクスペリエンスと生産性を向上させ、人の創造性を高めます。
Form Explorer
Alias の Form Explorer 機能は、テキストから 3D 車両サーフェスを生成します。
Autodesk Assistant
AutoCAD の Autodesk Assistant は、AI のガイダンスを利用するセルフサービス オプションと、製品内からサポートに連絡できるオプションを提供します。
スマート ブロック：置換
AutoCAD のスマート ブロック：検索と置換機能は、置換の際にユーザー ブロック ライブラリから類似のブロックを提案します。オブジェクトのジオメトリ プロパティとテキスト プロパティの組み合わせを使用して、適切な一致を判断します。
スマート ブロック：検索と変換
AutoCAD のスマート ブロック：検索と変換機能は、アセットを検索して変換する際にユーザー ブロック ライブラリから類似のブロックを提案します。オブジェクトのジオメトリ プロパティとテキスト プロパティの組み合わせを使用して、適切な一致を判断します。
深度の機械学習
Flame の深度の機械学習機能では、イメージを解析して深度データ パスを算出し、VFX やフィニッシングに利用することでワークフローが容易になります（たとえば、カメラ深度に基づいてカラー グレーディングのマットを分離するなど）。
人間の顔のセマンティック キーヤー
Flame の人間の顔のセマンティック キーヤー機能では、人間の顔のさまざまな部分を検出して自動的に分離し、動画内の人間の頭を分離し、合成用にマットを抽出します。
MotionMaker
Maya の MotionMaker 機能では、わずかなキーフレームやモーション パスからキャラクター モーションを生成できます。
機械学習モーフィング
Flame の機械学習モーフィング機能はフレームをモーフィングしたりエフェクトをブレンドし、複雑で手間のかかるジャンプ カット編集を解決します。
アップスケールの機械学習
Flame のアップスケール機械学習機能は、ビデオ シーケンスの解像度や品質を向上させる手段を提供します。
Salient Keyer
Flame の Salient Keyer 機能は、再生中の動画からバウンディング ボックス内のオブジェクトを検出し、合成用にマットを抽出します。
AI 機能に関して当社が共有するすべての情報の詳細をご覧ください。
カードの上部の「AI 透明性カード」という文言の下に、オートデスク製品の名前と AI 機能の名前が表示されます。
カードの説明には、AI 機能が製品内で使用された場合に実行すると予想されるアクションがまとめられています。
フィーチャー機能とは、AI や機械学習（ML）テクノロジーの機能を指し、次の3つのうちの 1 つを使用して AI 機能を強化します。
モデル ソースは、AI 機能を強化するためにモデルが開発されたソース タイプを記述します。
各 AI 機能の背後にあるモデルは、方法、アプローチ、手法を使用して、データから学習し、パターンを見つけ、タスクを実行し、結果を生成します。私たちは、お客様のために製品の品質と価値を向上させる手法を使用しています。手法は常に進化しており、場合によっては複数の手法が使用されていますが、その一部はここに表示されていない可能性があります。このフィールドでは、AI 機能の開発に使用される主な手法について説明します。
「はい」または「いいえ」の指定で示され、最終的なアクションを実行する前に、生成された出力をユーザーが確認したり、さらに更新したりできるかどうかを示します。これは「ヒューマン イン ザ ループ」とも呼ばれます。
このセクションでは、この機能の開発に使用されるトレーニング、テスト、または検証データセットに個人データが存在するかどうかを示します。
カードにリストされているデータ ソース指定によって、この機能の開発に使用されるデータ ソースのタイプが識別されます。これには、AI 機能を強化するモデルのトレーニングに使用されたデータが含まれます。ソースの種類は、次のように分類されます。
選択肢の形式は、「オプトイン/オプトアウト」、「いいえ」、または「該当なし」と表示されます。これらのラベルは、AI 機能の開発/改善にデータが使用される際に、お客様やそのユーザーが利用できる選択形式を識別するものです。
保存中の暗号化と転送中の暗号化の 2 種類の暗号化に関する情報を提供します。これらは両方とも「はい」または「いいえ」と表示されます。
カードのこのセクションには、当社の標準的なセキュリティ メカニズムに加えて、データの機密性と保護を維持するために採用されている他の注目すべきメカニズムが適宜示されています。これらの保護措置は、個人データと企業データの両方に適用されます。