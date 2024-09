Twinmotion for Revit は、AEC Collection や EDU サブスクリプションを含むすべての Revit サブスクリプションで Autodesk Flex サービスを通じて利用できるほか、Revit 体験版を通じても利用できます。オートデスクの「すべての製品とサービス」ページに移動してサインインします。Twinmotion for Revit というラベルのタイルを探します。このタイルの[アクセス]をクリックすると、ダウンロードページに移動します。ソフトウェアのインストーラをダウンロードするには、EULA に同意する必要があります。指示される手順で操作してください。Twinmotion for Revit へのアクセスに関する詳細は、Autodesk サポートにお問い合わせください。