Informed Design for Revit を使用するには、クラウドベースのデータ共有と建築関連製品テンプレートのシームレスな統合のために、Revit と Autodesk Docs が必要です。Informed Design for Inventor は必須ではありませんが、最適に使用、同期するには、Informed Design for Inventor、Inventor、Autodesk Docs を使用する建築関連製品サプライヤーとの効果的な連携が重要になります。