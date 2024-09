Informed Design for Inventor を使用するには、Inventor および Autodesk Docs が必要です。 Autodesk Docs では、クラウド環境を通じたシームレスなデータ共有や建築関連製品のテンプレートの統合を行えます。Informed Design for Revit は必須の前提条件ではありませんが、これを使用すると、設計関係者とのコラボレーションが効果的になります。また、Inventor および Autodesk Docs は、Informed Design for Revit でデータを同期させたり、最適な方法で使用するために不可欠です。