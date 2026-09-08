Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
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このソフトウェアを次の目的で使用します
学生・教育者の皆さまは、無償ソフトウェアを授業でご利用いただけます。無償の教育機関限定ライセンスは教育目的でのみご利用いただけます。営利目的で使用するには、有償のサブスクリプション プランをご購入いただく必要があります。
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ソフトウェアをダウンロードする必要はありません。
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注記のあるものを除き、すべて必須入力項目です。
アカウントの確認、製品およびサービスへのアクセスと管理を行います。
30 日
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30 日
セキュリティ コードを受信する携帯電話番号を入力してください。コードは、音声またはショート メッセージ（SMS）で受信できます。このセキュリティコードは、ユーザーがボットではなく人間であることを確認するためのものです。 体験版申請時、お電話番号を入力する際は、最初の「0」を除いた番号をご入力下さい
製品のダウンロード後、オートデスクからこの電話番号に、アカウントまたは製品サポートについてご連絡する場合があります。
30 日
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電子メールを確認して、アカウントのセットアップを完了してください。
本日が、{ TRIAL_DURATION } 日間無償体験版の 1 日目となります。{ PRODUCT } を開いて最初のプロジェクトを作成してください。
Autodesk Accountで体験版を管理できます。
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お客様の会社では、オートデスク ソフトウェアのインストール プロセスが完了しているため、体験版は必要ありません。
製品へのアクセスについては、お客様の会社の管理者に問い合わせてください。
30 日
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