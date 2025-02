しかし、『New Tales from the Borderlands』では、キャラクターやそのストーリーだけでなく、ゲームのプレイ方法にも注目すべきものがあります。プレイヤーがスタートからゴール決まったイベントのシーケンスに従う従来のゲームとは異なり、『New Tales from the Borderlands』のプレイヤーは、キャラクターがどのような決断を下し、その結果、どのような運命をたどるかをプレイヤーがコントロールします。

Gearbox 社によると、プレイヤーの各選択がストーリーの展開に影響を与え、深く没入感のあるストーリー シーンやミニゲーム、フリーウォークシークエンスなど、思いがけない形でストーリーが展開することも少なくないといいます。ゲームのキャラクター、環境、イベントを形作る選択をプレイヤーが行うことで、『New Tales from the Borderlands』はプレイヤーをクリエイターへと変えます。

では、ゲームを生み出した実際のクリエイター、3D アーティスト、アニメーターたちはどうでしょうか。これほど没入型でインタラクティブなゲームを制作するには、高品質のコンテンツを大量に作成する必要がありました。また、『ボーダーランズ』シリーズに対する市場の需要に応えるためには、非常に迅速に制作する必要がありました。Gearbox Studio Québec のテクニカル デザイン担当アニメーター、Marion Guignolle 氏によると、15 人のアニメーター チームが 12 時間のシネマティック ゲームプレイを制作するのに、わずか 2 年しかかかりませんでした。

「通常、3 時間の作品を作るには 3 ~ 4 年かかります」 と Guignolle 氏は言い、チームがこれほど短期間で大量のコンテンツを作ることができた理由の 1 つは自動化だと付け加えました。