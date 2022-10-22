Fusion とInventor の比較

Fusion と Inventor を比較して、2 つの 3D モデリング ソフトウェアの違いをご確認ください。

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Inventor、AutoCAD、Fusion が含まれます

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価格

1 ヵ月 ￥12,100 ￥48,400 ￥63,800
1 年 ￥96,800 ￥389,400 ￥508,200
3 年 ￥290,400 ￥1,168,200 ￥1,524,600

概要

Fusion は、工業設計および機械設計に対応した統合プラットフォームです。製造部門と連携してコンセプトおよびプロトタイプの開発を行えます。

Inventor は、機械設計、図書作成、製品シミュレーションに対応するツールを備えたプロフェッショナル仕様の 3D CAD ソフトウェアです。

2D/3D モデリング、コラボレーション、高度なシミュレーション、CAM、工場レイアウトのデジタル設計など、プロフェッショナル レベルのさまざまな機能を包括的に搭載しています。

2D/3Dモデリング、設計およびレンダリング

詳細なコンセプト レンダリング Checkmark Checkmark Checkmark
3D グラフィックスの回転/画面移動 Checkmark Checkmark Checkmark
高度なジオメトリ ビュー Checkmark Checkmark Checkmark
ラスター/ベクトル ツールでスキャンを編集 Checkmark Checkmark Checkmark
シェイプ ジェネレータ Checkmark Checkmark Checkmark
スケッチ Checkmark Checkmark Checkmark
アセンブリ モデリング Checkmark Checkmark Checkmark
機械設備のコンセプト設計とレイアウト設計 Checkmark Checkmark Checkmark
パラメトリック モデリング Checkmark Checkmark Checkmark
チューブ & パイプ設計 Checkmark Checkmark Checkmark
ダイレクト モデリング Checkmark Checkmark Checkmark
フリーフォーム モデリング Checkmark Checkmark Checkmark
コンポーネント ジェネレータとカリキュレータ Checkmark Checkmark Checkmark
メッシュ モデリング Checkmark Checkmark
サーフェス モデリング Checkmark Checkmark
自動モデリング Checkmark Checkmark

ドキュメント作成

2D 製造図面 Checkmark Checkmark Checkmark
3D プリントに対応 Checkmark Checkmark Checkmark
幾何寸法・幾何公差（GD+T）標準規格 Checkmark Checkmark Checkmark
図面のバッチ印刷 Checkmark Checkmark Checkmark
分解ビュー Checkmark Checkmark Checkmark
図面内の変更追跡 Checkmark Checkmark Checkmark
コンテンツ センター Checkmark Checkmark
複数の製品図面のバッチ印刷 Checkmark Checkmark
CAD 標準仕様の検出と準拠 Checkmark Checkmark
外部参照比較 Checkmark Checkmark
スマート注釈ツール Checkmark Checkmark

コラボレーション

モデルの読み込み/書き出し Checkmark Checkmark Checkmark
共有ビューでのコラボレーション Checkmark Checkmark Checkmark
ユーザー管理 Checkmark Checkmark Checkmark
グローバル シェア Checkmark Checkmark Checkmark
コメントと朱書き Checkmark Checkmark Checkmark
無制限のアクセス Checkmark Checkmark Checkmark
設計データの共有範囲を自由に設定 Checkmark Checkmark Checkmark
Team Participant Checkmark Checkmark Checkmark
ブロックの読み込み/書き出し Checkmark Checkmark Checkmark
図面の読み込み/書き出し Checkmark Checkmark Checkmark
PDF の読み込み/変換 Checkmark Checkmark
点群のアタッチ、編集、表示 Checkmark Checkmark

クラウドとモビリティ

リモートでのアクセス、表示、編集 Checkmark Checkmark Checkmark
オンラインでのパブリッシュ、共有、コラボレーション Checkmark Checkmark Checkmark
一般的なクラウド サービスとの連携 Checkmark Checkmark Checkmark
Web アプリ Checkmark Checkmark Checkmark
モバイル アプリ Checkmark Checkmark
機内モードで dwg ファイルに注釈付け Checkmark Checkmark

シミュレーションとビジュアライゼーション

クラウド シミュレーション Checkmark Checkmark
分解ビューとアニメーション Checkmark Checkmark Checkmark
プロセスの単純化 Checkmark Checkmark
結果の比較 Checkmark Checkmark
静的応力解析 Checkmark Checkmark Checkmark
モード周波数

Checkmark（Simulation Extension が必要）

チェック マーク

チェック マーク
熱分布と熱応力

チェック マーク（Simulation Extension が必要）

チェック マーク
座屈

チェック マーク（Simulation Extension が必要）

チェック マーク
非線形応力

チェック マーク（Simulation Extension が必要）

チェック マーク
動的イベント シミュレーション

チェック マーク（Simulation Extension が必要）

チェック マーク
準静的イベント シミュレーション

チェック マーク（Simulation Extension が必要）

チェック マーク
シェイプ最適化

チェック マーク（Simulation Extension が必要）

チェック マーク

チェック マーク
射出成形シミュレーション

チェック マーク（Simulation Extension が必要）

チェック マーク（Simulation Extension が必要）
電子機器冷却のシミュレーション

チェック マーク（Simulation Extension が必要）

チェック マーク（Simulation Extension が必要）

API と自動化

製造方法と制約 Checkmark Checkmark Checkmark
機械学習と AI Checkmark Checkmark Checkmark
カスタム C++ スクリプト/アドインの作成 Checkmark Checkmark Checkmark
コスト管理 Checkmark Checkmark
設計の構成 Checkmark Checkmark
VBA（Visual Basic for Application） Checkmark Checkmark
ショートカットのカスタマイズ Checkmark Checkmark
Autodesk App Store のサードパーティ アドインの使用 Checkmark Checkmark
カスタム Python スクリプト/アドインの作成 Checkmark Checkmark

機械設計

パーツ、アセンブリ、製品の設計 Checkmark Checkmark Checkmark
パーツの更新の自動化 Checkmark Checkmark Checkmark
パーツにパラメトリック拘束を割り当て Checkmark Checkmark Checkmark
インテリジェント ツール パレット Checkmark Checkmark Checkmark
外部の CAD ジオメトリの読み込み Checkmark Checkmark Checkmark
オブジェクトのマテリアルとマス プロパティ Checkmark Checkmark Checkmark
部品表（BOM）作成の自動化 Checkmark Checkmark
70 万点以上のインテリジェントな製造部品 Checkmark Checkmark

電子機器および PCB 設計

回路図キャプチャ Checkmark Checkmark
PCB レイアウト Checkmark Checkmark
PCB 製造（CAM） Checkmark Checkmark
製造可能性を考慮した設計/DRC Checkmark Checkmark
MCAD と ECAD の統合 Checkmark Checkmark
コンポーネント ライブラリの管理 Checkmark Checkmark
SPICE シミュレーション Checkmark Checkmark
PCB 設計の統合 Checkmark Checkmark
パネル レイアウト、回路図の作成 Checkmark Checkmark
一貫性のあるプロジェクト標準を使用 Checkmark Checkmark
プロジェクトベースの構造での編成 Checkmark Checkmark
配線図エラー チェック Checkmark Checkmark
65,000 点以上のインテリジェントな電気シンボル Checkmark Checkmark
プリント基板の相互運用性 Checkmark Checkmark

製造

プローブ設定 Checkmark Checkmark Checkmark
旋盤 Checkmark Checkmark Checkmark
ミルターン加工 Checkmark Checkmark Checkmark
ウォーター ジェット、レーザー カッター、プラズマ カッター Checkmark Checkmark Checkmark
無償のポスト プロセッサー ライブラリ Checkmark Checkmark Checkmark
2.5 軸/3 軸フライス加工 Checkmark Checkmark Checkmark
3 + 2 軸加工（5 軸位置） Checkmark Checkmark Checkmark
4 軸加工 Checkmark Checkmark Checkmark
同時 5 軸加工 Checkmark Checkmark Checkmark

積層造形

フィラメント溶解製法 Checkmark Checkmark
連想プログラミング Checkmark Checkmark
金属積層造形 Checkmark Checkmark

モデル管理

BIM コーディネーション モデルの統合 Checkmark Checkmark Checkmark
モデルベースの定義 Checkmark Checkmark Checkmark
BIM との相互運用性 Checkmark Checkmark Checkmark
色を使用して画層にオブジェクトを割り当て Checkmark Checkmark Checkmark
TrustedDWG™ ファイルの検証 Checkmark Checkmark

データ管理

管理ツール Checkmark Checkmark Checkmark
ユーザー管理 Checkmark Checkmark Checkmark
ファイルの書き出し Checkmark Checkmark Checkmark
バージョン管理 Checkmark Checkmark Checkmark
AnyCAD Checkmark Checkmark Checkmark
非ネイティブ データにも対応 Checkmark Checkmark Checkmark
再利用可能なブロック ライブラリを作成 Checkmark Checkmark Checkmark
プリント基板の相互運用性 Checkmark Checkmark

拡張機能の互換性

Fusion Manufacturing Extension Checkmark Checkmark
Fusion Manage Extension Checkmark Checkmark
Fusion Design Extension Checkmark Checkmark
Fusion Simulation Extension Checkmark Checkmark
Fusion Signal Integrity Extension Checkmark Checkmark

ユーザー インターフェイス

カスタマイズ メニュー、リボン インタフェース Checkmark Checkmark Checkmark
コンテンツに対応したリボン Checkmark Checkmark Checkmark
一貫したユーザー エクスペリエンス Checkmark Checkmark Checkmark
ブロック ライブラリ Checkmark Checkmark
論理図面セットの編集、印刷 Checkmark Checkmark
CADブロックの読み込み、編集、作成 Checkmark Checkmark
最近使用したブロック/よく使用するブロックへのクイック アクセス Checkmark Checkmark

サポートと安定性

更新と通知を自動化 Checkmark Checkmark Checkmark
Service Pack、更新が含まれる Checkmark Checkmark Checkmark
認定ハードウェア サポート Checkmark Checkmark Checkmark
専用電話サポートの利用 Checkmark Checkmark Checkmark
広範なユーザー コミュニティ Checkmark Checkmark Checkmark
ガイド、チュートリアル、トレーニング センター Checkmark Checkmark Checkmark
組織に合わせたインストールのカスタマイズ Checkmark Checkmark Checkmark
旧バージョンの利用 Checkmark Checkmark

動作環境

プロセッサ

2.5～3 GHz 以上

2.5～3 GHz 以上

2.5～3 GHz 以上
Microsoft Windows

10、64 ビット

10、64 ビット

10、64 ビット
Apple macOS

Big Sur v11、Windows 10（Mac 上）

Big Sur v11

Linux

ディスク容量

30 GB

30 GB

30 GB
RAM

8～32 GB

8～32 GB

8～32 GB
ビデオ グラフィックス カード

DirectX 11 対応、Shader Model 5、最小 4 GB のビデオ メモリ

DirectX 11 対応、Shader Model 5、最小 4 GB のビデオ メモリ

DirectX 11 対応、Shader Model 5、最小 4 GB のビデオ メモリ
ブラウザ

Chrome

Chrome

Chrome

ジェネレーティブ デザイン

ジェネレーティブ デザイン

チェック マーク（Simulation Extension が必要)

チェック マーク（Simulation Extension が必要)