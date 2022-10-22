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Fusion と Inventor を比較して、2 つの 3D モデリング ソフトウェアの違いをご確認ください。
|1 ヵ月
|￥12,100
|￥48,400
|￥63,800
|1 年
|￥96,800
|￥389,400
|￥508,200
|3 年
|￥290,400
|￥1,168,200
|￥1,524,600
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Fusion は、工業設計および機械設計に対応した統合プラットフォームです。製造部門と連携してコンセプトおよびプロトタイプの開発を行えます。
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Inventor は、機械設計、図書作成、製品シミュレーションに対応するツールを備えたプロフェッショナル仕様の 3D CAD ソフトウェアです。
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2D/3D モデリング、コラボレーション、高度なシミュレーション、CAM、工場レイアウトのデジタル設計など、プロフェッショナル レベルのさまざまな機能を包括的に搭載しています。
|詳細なコンセプト レンダリング
|3D グラフィックスの回転/画面移動
|高度なジオメトリ ビュー
|ラスター/ベクトル ツールでスキャンを編集
|シェイプ ジェネレータ
|スケッチ
|アセンブリ モデリング
|機械設備のコンセプト設計とレイアウト設計
|パラメトリック モデリング
|チューブ & パイプ設計
|ダイレクト モデリング
|フリーフォーム モデリング
|コンポーネント ジェネレータとカリキュレータ
|メッシュ モデリング
|サーフェス モデリング
|自動モデリング
|2D 製造図面
|3D プリントに対応
|幾何寸法・幾何公差（GD+T）標準規格
|図面のバッチ印刷
|分解ビュー
|図面内の変更追跡
|コンテンツ センター
|複数の製品図面のバッチ印刷
|CAD 標準仕様の検出と準拠
|外部参照比較
|スマート注釈ツール
|モデルの読み込み/書き出し
|共有ビューでのコラボレーション
|ユーザー管理
|グローバル シェア
|コメントと朱書き
|無制限のアクセス
|設計データの共有範囲を自由に設定
|Team Participant
|ブロックの読み込み/書き出し
|図面の読み込み/書き出し
|PDF の読み込み/変換
|点群のアタッチ、編集、表示
|リモートでのアクセス、表示、編集
|オンラインでのパブリッシュ、共有、コラボレーション
|一般的なクラウド サービスとの連携
|Web アプリ
|モバイル アプリ
|機内モードで dwg ファイルに注釈付け
|クラウド シミュレーション
|分解ビューとアニメーション
|プロセスの単純化
|結果の比較
|静的応力解析
|モード周波数
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（Simulation Extension が必要）
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|熱分布と熱応力
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（Simulation Extension が必要）
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|座屈
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（Simulation Extension が必要）
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|非線形応力
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（Simulation Extension が必要）
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|動的イベント シミュレーション
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（Simulation Extension が必要）
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|準静的イベント シミュレーション
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（Simulation Extension が必要）
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|シェイプ最適化
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（Simulation Extension が必要）
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|射出成形シミュレーション
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（Simulation Extension が必要）
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（Simulation Extension が必要）
|電子機器冷却のシミュレーション
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（Simulation Extension が必要）
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（Simulation Extension が必要）
|製造方法と制約
|機械学習と AI
|カスタム C++ スクリプト/アドインの作成
|コスト管理
|設計の構成
|VBA（Visual Basic for Application）
|ショートカットのカスタマイズ
|Autodesk App Store のサードパーティ アドインの使用
|カスタム Python スクリプト/アドインの作成
|パーツ、アセンブリ、製品の設計
|パーツの更新の自動化
|パーツにパラメトリック拘束を割り当て
|インテリジェント ツール パレット
|外部の CAD ジオメトリの読み込み
|オブジェクトのマテリアルとマス プロパティ
|部品表（BOM）作成の自動化
|70 万点以上のインテリジェントな製造部品
|回路図キャプチャ
|PCB レイアウト
|PCB 製造（CAM）
|製造可能性を考慮した設計/DRC
|MCAD と ECAD の統合
|コンポーネント ライブラリの管理
|SPICE シミュレーション
|PCB 設計の統合
|パネル レイアウト、回路図の作成
|一貫性のあるプロジェクト標準を使用
|プロジェクトベースの構造での編成
|配線図エラー チェック
|65,000 点以上のインテリジェントな電気シンボル
|プリント基板の相互運用性
|プローブ設定
|旋盤
|ミルターン加工
|ウォーター ジェット、レーザー カッター、プラズマ カッター
|無償のポスト プロセッサー ライブラリ
|2.5 軸/3 軸フライス加工
|3 + 2 軸加工（5 軸位置）
|4 軸加工
|同時 5 軸加工
|フィラメント溶解製法
|連想プログラミング
|金属積層造形
|BIM コーディネーション モデルの統合
|モデルベースの定義
|BIM との相互運用性
|色を使用して画層にオブジェクトを割り当て
|TrustedDWG™ ファイルの検証
|管理ツール
|ユーザー管理
|ファイルの書き出し
|バージョン管理
|AnyCAD
|非ネイティブ データにも対応
|再利用可能なブロック ライブラリを作成
|プリント基板の相互運用性
|Fusion Manufacturing Extension
|Fusion Manage Extension
|Fusion Design Extension
|Fusion Simulation Extension
|Fusion Signal Integrity Extension
|カスタマイズ メニュー、リボン インタフェース
|コンテンツに対応したリボン
|一貫したユーザー エクスペリエンス
|ブロック ライブラリ
|論理図面セットの編集、印刷
|CADブロックの読み込み、編集、作成
|最近使用したブロック/よく使用するブロックへのクイック アクセス
|更新と通知を自動化
|Service Pack、更新が含まれる
|認定ハードウェア サポート
|専用電話サポートの利用
|広範なユーザー コミュニティ
|ガイド、チュートリアル、トレーニング センター
|組織に合わせたインストールのカスタマイズ
|旧バージョンの利用
|プロセッサ
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2.5～3 GHz 以上
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2.5～3 GHz 以上
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2.5～3 GHz 以上
|Microsoft Windows
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10、64 ビット
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10、64 ビット
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10、64 ビット
|Apple macOS
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Big Sur v11、Windows 10（Mac 上）
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Big Sur v11
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|Linux
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|ディスク容量
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30 GB
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30 GB
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30 GB
|RAM
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8～32 GB
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8～32 GB
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8～32 GB
|ビデオ グラフィックス カード
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DirectX 11 対応、Shader Model 5、最小 4 GB のビデオ メモリ
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DirectX 11 対応、Shader Model 5、最小 4 GB のビデオ メモリ
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DirectX 11 対応、Shader Model 5、最小 4 GB のビデオ メモリ
|ブラウザ
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Chrome
|
Chrome
|
Chrome
|ジェネレーティブ デザイン
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（Simulation Extension が必要)
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|
（Simulation Extension が必要)