Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
この図をご覧ください。ここでは、InfoDrainage が力を発揮する主要な分野と、他のソフトウェアとのワークフローを並べて比較しています。
複数の異なるシステムを使用する必要があるソリューションは、解決策というよりもその場しのぎの対処策です。 排水の課題を解決するために、水道システムの専門家が対処策で切り抜ける必要はありません。
InfoDrainage は、1 つのプラットフォームから中断なく作業できるように構築されています。そのためより少ないステップでチームで排水インフラを設計し、エラーを減らして、完了までのスピードを短縮できます。
モデルと用地設計のデータをワンクリックでやり取りできる、統合された雨水プラットフォームでの作業が可能です。
SWMM 計算、SuDS 機能、FHWA 承認済みのカルバートを使用して、当局による承認プロセスを先回りできます。
SCS 曲線番号計算を自動で実行したり、レポートをカスタム基準で瞬時に生成したりできます。