InfoDrainage

よりスマートな排水設計プラットフォームに移行

InfoDrainage は Civil 3D と統合でき、計算を自動化し、主要な業界標準に対応しています。チームの合理的なワークフローが実現し、集水域のより良い成果をもたらすことができます。

InfoDrainage と Civil 3D の統合によって実現するワークフロー効率を示す図

重要な領域で頼れる InfoDrainage

この図をご覧ください。ここでは、InfoDrainage が力を発揮する主要な分野と、他のソフトウェアとのワークフローを並べて比較しています。

InfoDrainage と Civil 3D のモデルの中に排水設計者の作業風景を表示した合成画像

1 つのプラットフォームですべてを解決

複数の異なるシステムを使用する必要があるソリューションは、解決策というよりもその場しのぎの対処策です。 排水の課題を解決するために、水道システムの専門家が対処策で切り抜ける必要はありません。  

InfoDrainage は、1 つのプラットフォームから中断なく作業できるように構築されています。そのためより少ないステップでチームで排水インフラを設計し、エラーを減らして、完了までのスピードを短縮できます。

モデルと設計の同期

モデルと用地設計のデータをワンクリックでやり取りできる、統合された雨水プラットフォームでの作業が可能です。

信頼できるツールの連携

SWMM 計算、SuDS 機能、FHWA 承認済みのカルバートを使用して、当局による承認プロセスを先回りできます。

手作業を自動化

SCS 曲線番号計算を自動で実行したり、レポートをカスタム基準で瞬時に生成したりできます。

チームの雨水ツールをアップグレード

オートデスク担当者のコンサルティングをご予約ください。雨水に関連する現状の課題の解決に、InfoDrainage がどのように役立つか、移行がいかに簡単かをご説明します。