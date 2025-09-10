Business Success プラン

デザインと創造をスマートに行い、ビジネスで成功を収めるために最適なプランです。

まず、成功に向けた計画を立てる

世界にインパクトをもたらす成果を実現するために。デザインと創造に役立つツールをチームに導入します。Business Success プランがどのように役立つかをご紹介します。

加速のアイコン

成果までの時間を短縮

デジタル ワークフローをすばやく導入し、目標達成に向けた取り組みを開始できるように、カスタマー サクセス マネージャーがサポートします。

イノベーションのアイコン

自信を持ってイノベーション

AI、ジェネレーティブ デザイン、デジタル ツインなどの最先端ツールが、イノベーションを推進し、業界の最前線をリードするために役立ちます。

プロジェクト業務のアイコン

プロジェクト業務を合理化

チーム全体で連携できる環境と標準化されたワークフローで、プロジェクトをリアルタイムに追跡しながら課題を解決し、スケジュールどおりに完了させます。

 

ターゲットのアイコン

スケーリングをスマート化

先を見越した技術サポートで、ワークフローを最適化し、タスクを自動化し、システムを効率的に管理し、ビジネスの成長を促進します。

コンピューターに向かう若い女性

CSM と連携しながら成長を加速させる

専任のカスタマー サクセス マネージャー（CSM）が戦略の策定と実現をサポートします。ビジネス目標に応じて必要な機能を導入し、主な指標をモニタリングし、成功に向けた取り組みを継続的にサポートします。

  • ビジネス目標に向けた戦略的なサクセス プランを策定
  • 先を見越した進捗確認とエグゼクティブ ビジネス レビューで、着実に計画を推進
  • 管理者のオンボーディングを迅速に行い、成果までの時間を短縮
サーバーで作業中の 2 人の同僚

いざというときに頼れる、優先サポート

シニア スペシャリストによる迅速な優先サポートで、重要な問題をすばやく解決できます。そのためチームは自信を持って、計画どおりに業務を完了できます。

  • 数日ではなく数時間で、重要な問題を解決
  • 問題の根本原因を特定、再発を防止
  • 緊急事態も安心な、24 時間 365 日対応のサポート（夜間や休日を含む）

* 現時点では、平日営業時間 (9:00-17:00) 外のライブ サポートは英語のみの対応となります。

コーチング セッションに参加している人々

エキスパートのコーチングでチームのスキルを強化

オートデスクのエキスパートが、ビジネス目標やシステム、スケジュールなどに基づいてカスタマイズしたトピックでコーチングやベスト プラクティスを提供します。

  • 製品に関するコーチングで、効率化と自動化を推進するスマートなワークフローを学習
  • IT コーチングで、複雑なシステムの管理方法を習得
  • 使用事例に基づいてカスタマイズされたセッションで、導入率と ROI を向上

成功を加速させましょう

Business Success プランは、オートデスク製品への投資対効果を最大限に高め、ビジネス成果を加速させることを目的としています。お問い合わせフォームに必要事項をご入力のうえ送信してください。担当者より折り返しご連絡を差し上げます。

よくある質問（FAQ）

Business Success プランへのアップグレードの価格を教えてください。

Business Success プランへのアップグレードは、対象製品のみの提供となります。希望小売価格は、サブスクリプション 1 ライセンスにつき年間約 200 米ドルです。

 

希望小売価格はあくまで参考価格です。実際の小売価格は為替変動の影響を受けます。また、税金は含まれていません。お客様の地域での正確な価格については、オートデスク認定パートナーまたはオートデスクの担当者にお問い合わせください。オートデスク認定パートナーは独自の価格を自由に設定できるため、オートデスク認定パートナーを通じて購入する場合は価格が異なる場合があります。オートデスクの価格は、予告なく変更される場合があります。

Business Success プランを利用するには、サブスクリプションを何本以上契約する必要がありますか？

対象製品を 50 ライセンス以上所有する場合のみ、Business Success プランをご利用いただけます。

Business Success プランへのアップグレードはいつから可能になりますか？

Business Success プランへのアップグレードをご希望の場合は、いつでもアップグレードできます。サブスクリプションの契約更新時にアップグレードすることもできます。

Business Success プランの購入方法を教えてください。

Business Success プランにアップグレードするには、オートデスク担当者またはオートデスク認定販売パートナーに直接お問い合わせください。

