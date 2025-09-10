Business Success プラン

Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
世界にインパクトをもたらす成果を実現するために。デザインと創造に役立つツールをチームに導入します。Business Success プランがどのように役立つかをご紹介します。
デジタル ワークフローをすばやく導入し、目標達成に向けた取り組みを開始できるように、カスタマー サクセス マネージャーがサポートします。
AI、ジェネレーティブ デザイン、デジタル ツインなどの最先端ツールが、イノベーションを推進し、業界の最前線をリードするために役立ちます。
チーム全体で連携できる環境と標準化されたワークフローで、プロジェクトをリアルタイムに追跡しながら課題を解決し、スケジュールどおりに完了させます。
先を見越した技術サポートで、ワークフローを最適化し、タスクを自動化し、システムを効率的に管理し、ビジネスの成長を促進します。
専任のカスタマー サクセス マネージャー（CSM）が戦略の策定と実現をサポートします。ビジネス目標に応じて必要な機能を導入し、主な指標をモニタリングし、成功に向けた取り組みを継続的にサポートします。
シニア スペシャリストによる迅速な優先サポートで、重要な問題をすばやく解決できます。そのためチームは自信を持って、計画どおりに業務を完了できます。
* 現時点では、平日営業時間 (9:00-17:00) 外のライブ サポートは英語のみの対応となります。
オートデスクのエキスパートが、ビジネス目標やシステム、スケジュールなどに基づいてカスタマイズしたトピックでコーチングやベスト プラクティスを提供します。
Business Success プランは、オートデスク製品への投資対効果を最大限に高め、ビジネス成果を加速させることを目的としています。お問い合わせフォームに必要事項をご入力のうえ送信してください。担当者より折り返しご連絡を差し上げます。
Business Success プランへのアップグレードは、対象製品のみの提供となります。希望小売価格は、サブスクリプション 1 ライセンスにつき年間約 200 米ドルです。
希望小売価格はあくまで参考価格です。実際の小売価格は為替変動の影響を受けます。また、税金は含まれていません。お客様の地域での正確な価格については、オートデスク認定パートナーまたはオートデスクの担当者にお問い合わせください。オートデスク認定パートナーは独自の価格を自由に設定できるため、オートデスク認定パートナーを通じて購入する場合は価格が異なる場合があります。オートデスクの価格は、予告なく変更される場合があります。
対象製品を 50 ライセンス以上所有する場合のみ、Business Success プランをご利用いただけます。
Business Success プランへのアップグレードをご希望の場合は、いつでもアップグレードできます。サブスクリプションの契約更新時にアップグレードすることもできます。
Business Success プランにアップグレードするには、オートデスク担当者またはオートデスク認定販売パートナーに直接お問い合わせください。