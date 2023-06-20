設 立：1985 年 4 月 1 日
資本金：1 億円（米国 Autodesk, Inc. 100% 出資）
代表取締役社長：中西 智行
社員数：約 370 名（2023 年時点）
決算期：1 月 31 日
事業内容：製造、建築、土木インフラ、CG／映像業界向け設計・デザインソフトウェアの販売、サポート、デベロッパー向け技術支援など
設 立：1985 年 4 月 1 日
資本金：1 億円（米国 Autodesk, Inc. 100% 出資）
代表取締役社長：中西 智行
社員数：約 370 名（2023 年時点）
決算期：1 月 31 日
事業内容：製造、建築、土木インフラ、CG／映像業界向け設計・デザインソフトウェアの販売、サポート、デベロッパー向け技術支援など
本 社：The Landmark @ One Market, Ste. 400, San Francisco, California 94105 USA
設 立：1982 年
代表者：Andrew Anagnost (アンドリュー・アナグノスト) 社長 兼 CEO
社員数：約 13,700 名（2023 年時点）
決算期：1 月 31 日
売上高：50 億 1000 万ドル（2023 年 1 月期）
本社
〒105-6308
東京都港区虎ノ門 1-23-1
虎ノ門ヒルズ森タワー 8階
大阪営業所
〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1
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新大阪阪急ビルセンター
名古屋営業所
〒450-6321
愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1
JPタワー名古屋 21階 Spaces JPタワー名古屋