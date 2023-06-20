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会社概要

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オートデスクについて

オートデスク株式会社

設　立：1985 年 4 月 1 日

資本金：1 億円（米国 Autodesk, Inc. 100% 出資）

代表取締役社長：中西 智行

社員数：約 370 名（2023 年時点）

決算期：1 月 31 日

事業内容：製造、建築、土木インフラ、CG／映像業界向け設計・デザインソフトウェアの販売、サポート、デベロッパー向け技術支援など

Autodesk, Inc.

本　社：The Landmark @ One Market, Ste. 400, San Francisco, California 94105 USA

設　立：1982 年

代表者：Andrew Anagnost (アンドリュー・アナグノスト) 社長 兼 CEO

社員数：約 13,700 名（2023 年時点）

決算期：1 月 31 日

売上高：50 億 1000 万ドル（2023 年 1 月期）

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国内の事業所所在地

  • 本社

    〒105-6308
    東京都港区虎ノ門 1-23-1
    虎ノ門ヒルズ森タワー 8階

  • 大阪営業所

    〒532-0003
    大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1
    新大阪阪急ビル3階リージャス
    新大阪阪急ビルセンター

  • 名古屋営業所

    〒450-6321
    愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1
    JPタワー名古屋 21階 Spaces JPタワー名古屋