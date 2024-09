Az építőipar rugalmas, akárcsak az általa épített szerkezetek, amelyek ellenállnak a hurrikánoknak, földrengéseknek és árvizeknek. Az erős évkezdet ellenére azonban az építőipar továbbra is jelentős kihívásokkal küzd, ilyenek például az ingadozó anyagköltségek, a beszállítói láncokban jelentkező nehézségek, a változó tehetségmodellek és a természeti katasztrófáknak a népességre gyakorolt hatása világszerte.

Bár a közgazdászok továbbra is egy globális recesszió kilátásaival ijesztgetnek, az Associated Builders and Contractors (ABC) 2023. januári jelentése szerint az Egyesült Államokban az építőipari vállalatok több mint fele (53,7%) számít arra, hogy az értékesítéseik növekedni fognak a következő hat hónapban, 10-ből csaknem négy (38,9%) vállalat várakozásai szerint pedig a haszonkulcsuk is nagyobb is lesz ugyanezen időszakban. A Research and Markets jelentése szerint az építőipar várhatóan eléri a 10,5 billió dolláros forgalmat 2023-ig, és az előrejelzések szerint 2018 és 2023 között 4,2%-os összesített éves növekedési ütemben fog bővülni.