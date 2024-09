Ambiciózus 2026-os fenntarthatósági céljainak elérése érdekében a sportfelszereléseket értékesítő globális óriáscég, a Decathlon technológiai megoldásokat vet be a fenntartható terméktervezési és -fejlesztési gyakorlatok bevezetéséhez, a termékek és az üzemeltetési mód átalakításához, valamint az ellátási lánc irányításához. Az átalakulás azzal jár, hogy a vállalat visszafogja a keletkező hulladék mennyiségét, csökkenti a költségeket, és azon vásárlók hűségét is el tudja nyerni, akik a bolygónk védelmét is figyelembe veszik, amikor vásárolnak. Ebből is látszik, hogy a fenntarthatósági erőfeszítések nem csak abban segítik a vállalatokat, hogy elérjék környezetvédelmi céljaikat, hanem abban is, hogy üzleti értéket teremtsenek.