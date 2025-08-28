.
Eddy Krygiel, AIA
Gestor sénior de estrategia de datos de AICO, Autodesk Inc.
Se centrad en trabajos de BIM y tecnología para arquitectos, ingenieros, contratistas y propietarios. Con más de 20 años de experiencia, ha liderado estrategias tecnológicas para el Aeropuerto Internacional de Denver y los Juegos Olímpicos de 2028.
Marius Jablonskis
Líder de transformación digital, Norconsult
Con más de 20 años en transformación digital en AICO, se especializa en integrar datos, desarrollar conceptos, estrategia corporativa y asociaciones. Destaca en alinear tecnologías con necesidades de empresas para impulsar transformaciones sostenibles.