Eddy Krygiel, AIA

Gestor sénior de estrategia de datos de AICO, Autodesk Inc.

Se centrad en trabajos de BIM y tecnología para arquitectos, ingenieros, contratistas y propietarios. Con más de 20 años de experiencia, ha liderado estrategias tecnológicas para el Aeropuerto Internacional de Denver y los Juegos Olímpicos de 2028.